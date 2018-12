'Silvia Romano è viva' : per la polizia la volontaria rapita è ancora in Kenya : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita il 20 novembre vicino a Malindi , Kenya, , è ancora viva. Secondo la polizia keniana la ragazza si troverebbe ancora nel Paese. Lo ha detto il comandante ...

Kenya - polizia : "Silvia Romano è viva" : 8.30 La polizia kenyota è convinta che la cooperante italiana, Silvia Romano, rapita il mese scorso, sia "ancora viva" e che "non sia stata portata fuori dal Kenya". Lo ha riferito, in un briefing sulla sicurezza, il comandante della polizia della costa,Noah Mwivanda. "Abbiamo informazioni cruciali, che non vi possiamo rivelare, che ci fanno pensare con certezza che Silvia Romano sia ancora viva e che la troveremo", ha spiegato.

Kenya : polizia - ottimismo per Silvia : ANSA, - GARSEN, Kenya,, 28 NOV - C'è "ottimismo" nella base di polizia 'Tana Delta' a Garsen sulla liberazione di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita la scorsa settimana in Kenya. Lo ...

Silvia Romano - polizia Kenya : 'C'è ottimismo sulla sua liberazione' - : Le forze dell'ordine locali avrebbero ormai accerchiato i rapitori della volontaria rapita il 20 novembre grazie anche alla collaborazione della moglie di uno di loro. Il ministro degli Esteri ...

POLIZIA Kenya - "SILVIA ROMANO LIBERATA TRA 48-72 ORE"/ Ultime notizie - cerchio si stringe sui rapitori - IlSussidiario.net : 'Silvia ROMANO è viva': POLIZIA KENYA non ha dubbi, 'presto LIBERATA, volevano rapimento lampo, non sono miliziani islamisti'. Speranze per la cooperante

Kenya - trovate treccine di Silvia. La polizia : "Ormai siamo vicini" : I rapitori di Silvia Romano hanno lasciato parecchie tracce sul loro cammino. E per la ragazza rapita in Kenya , le speranze si riaccendono. La caccia ora si sposta nella foresta di Garse, 100 ...

Silvia Romano sequestrata in Kenya - la polizia : “Ci stiamo avvicinando ai rapitori” : Le ultime notizie su Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya. “Ci stiamo avvicinando. Tutto indica che abbiamo quasi raggiunto i rapitori”, ha detto il comandante regionale della polizia Noah Mwivanda, intervistato in tv, ribadendo di aspettarsi di ritrovare la giovane milanese ancora viva.Continua a leggere