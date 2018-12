Kenya | la polizia | “Silvia Romano è viva ed è ancora nel Paese” 

La polizia : «Silvia Romano è viva ed è ancora in Kenya »|La videoscheda : Il comandante: «Abbiamo informazioni cruciali, la troveremo». Continuano le indagini

Kenya : polizia - ottimismo per Silvia : ANSA, - GARSEN, Kenya ,, 28 NOV - C'è " ottimismo " nella base di polizia 'Tana Delta' a Garsen sulla liberazione di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita la scorsa settimana in Kenya . Lo ...

POLIZIA Kenya - "SILVIA ROMANO LIBERATA TRA 48-72 ORE"/ Ultime notizie - cerchio si stringe sui rapitori - IlSussidiario.net : 'Silvia ROMANO è viva': POLIZIA KENYA non ha dubbi, 'presto LIBERATA, volevano rapimento lampo, non sono miliziani islamisti'. Speranze per la cooperante