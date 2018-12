Juve | con l' Atalanta forse Douglas Costa al posto di Cristiano Ronaldo e Khedira titolare

Juventus - festeggiamenti della vigilia di Natale sui social per i giocatori bianconeri : Ieri, dopo l'allenamento mattutino, i giocatori della Juve sono tornati nelle loro case per iniziare i preparativi per la vigilia di Natale. Molti bianconeri hanno trascorso la festività natalizia con i loro cari e hanno condiviso le immagini sui social. I calciatori della Juventus hanno colto l'occasione per fare gli auguri a tutti i loro tifosi e hanno anche mostrato come stavano festeggiando. In particolare Cristiano Ronaldo si è messo in ...

Atalanta - Pessina : “Juve tra le migliori d’Europa - ma noi dobbiamo ripartire dopo la sconfitta” : Alla vigilia di Atalanta-Juve, il centrocampista Matteo Pessina ha parlato del momento degli orobici, a cominciare dalla sconfitta con il Genoa nell’ultimo turno: “C’è tantissimo rammarico, ce la prendiamo solo con noi stessi. Potevamo fare di più sotto il punto di vista della convinzione, della voglia di vincere. Il Genoa ne ha messo più di noi, l’ambiente lo aiutava, non è un alibi ma dovevamo mettere la stessa voglia. Sono ...

Juve - con l'Atalanta out Ronaldo e Matuidi : Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani contro l'Atalanta Cristiano Ronaldo riposerà e sarà in panchina. Non partirà per la trasferta invece Blaise Matuidi che ha avuto la febbre.

Paratici : 'Con Ronaldo è stato facile - lui aveva in testa di venire alla Juve' : Fabio Paratici, direttore sportivo da 10 anni della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha parlato del suo rapporto con l'ex AD Beppe Marotta e delle trattative di mercato più difficili, fino ad arrivare al "colpo del secolo" con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Gli inizi e il rapporto con Marotta Il ds ha raccontato a Gianluca Di Marzio della complicità che esisteva con Beppe Marotta. I due dirigenti si ...

Juventus - contro l'Atalanta ci sarà un po' di turn-over : niente operazione per Cuadrado : Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro per la Juve. I bianconeri, infatti, si sono dati appuntamento alla Continassa per preparare il match contro l'Atalanta del giorno di Santo Stefano. Mercoledì, la Juventus potrebbe presentare alcune novità di formazione, in particolare in attacco si profila un turno di riposo per Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7 non è da escludere che possano rifiatare anche Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci. Ogni ...

Juventus - Cuadrado non dovrà operarsi al ginocchio : continuerà le terapie : Arrivano buone notizie per Allegri e la Juventus dalla vigilia di Natale: Juan Cuadrado, infatti, non dovrà operarsi al ginocchio sinistro dopo l'iperestensione accusata dal colombiano contro lo Young ...

La Juventus di Paratici : 'La trattativa più dura per Tevez - con Ronaldo è stato semplice' : TORINO - È un Fabio Paratici a 360° quello che ha parlato Sky Sport nel primo appuntamento con 'Il Codice', rubrica che prevede cinque interviste ad altrettanti direttori sportivi di Serie A, i prossimi saranno Piero Ausilio dell'Inter, Igli Tare della Lazio, ...

Juventus - tre big in panchina contro l’Atalanta : Pjanic potrebbe rifiatare : La Juventus torna in campo mercoledì 26 dicembre alle 15 in un 'Atleti Azzurri d’Italia' che si avvia veloce verso il tutto esaurito. La domanda è sempre la stessa, riuscirà qualcuno a fermare la corazzata di Allegri, imbattuta in campionato dopo 17 turni, prima in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda e campione d’’inverno con ampio anticipo sulla fine del girone di andata? Ci proverà l’Atalanta di Gasperini, cliente sempre ...

Juventus - Bonucci : “Orgoglioso di far parte di questa storia in bianconero” : La maglia di Leonardo Bonucci, quella della stagione 2016-2017 con cui ha raggiunto le 300 presenze in campo con i bianconeri, da oggi è entrata ufficialmente allo Juventus Museum. Un traguardo che il difensore ha voluto celebrare oggi su Instagram. LEGGI ANCHE: Atalanta-Juventus streaming live, ecco dove e come vedere il match Juventus, Bonucci: “Mi […] L'articolo Juventus, Bonucci: “Orgoglioso di far parte di questa storia in ...

Bonucci consegna la maglia allo Juventus Museum : TORINO - La maglia numero 19 di Leonardo Bonucci , quella con cui nella stagione 2016-2017 ha tagliato il traguardo delle 300 presenze, entra a far parte dello Juventus Museum . Il difensore, che nel ...

Juventus campione d'Inverno con 2 giornate d'anticipo : I bianconeri battono la Roma con un gol di Mandzukic, il Napoli resiste alla Spal e le milanesi subiscono una battuta d'arresto - La 17esima giornata del campionato ha visto la Juventus laurearsi ...

Serie C - Nizzetto condanna la Juventus U23 : vince l'Entella 1-0. Catania-Cavese 5-0 : CHIAVARI - I bianconeri di Zironelli cadono contro la Virtus Entella . Ai liguri basta il gol di Nizzetto al 12' del primo tempo, in una partita che non ha offerto tanti spunti, a parte il raddoppio ...