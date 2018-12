Juve | altra firma in arrivo | Paratici offre il doppio!

Juventus - Bonucci : 'Mercoledì ci aspetta un'altra grande partita - da vincere' : La Juve ieri sera ha ottenuto un'altra importante vittoria e si è laureata campione d'inverno. Per i bianconeri, però, non c'è sosta perché tra tre giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Infatti, questa mattina, la Juventus si è subito messa in campo per allenarsi in vista del match contro i nerazzurri. I giocatori juventini, dunque, sono già proiettati alla prossima partita, come ha scritto Leonardo Bonucci sui suoi social ieri sera dopo la ...

Todibo - il Napoli lancia un'altra sfida alla Juve : Concentrata su De Ligt, la Juventus non perde di vista Jean Clair Todibo. Il diciottenne francese messo fuori rosa dal Tolosa dopo la decisione di non rinnovare il contratto, che gli permetterà di ...

Juve - altra tegola : dopo Cuadrado - anche Cancelo out per il derby : Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista della sfida di campionato di sabato sera contro il Torino. Il terzino portoghese Joao Cancelo , una delle sorprese più positive di questa stagione, ...

Gianni Mura : «La Juventus è di un’altra dimensione» : I commenti del day after «Non si può dire che l’Inter non ci abbia provato». Comincia così l’articolo di Gianni Mura su Juventus-Inter, ed è una fotografia pertinente dello stato d’animo rispetto al Derby d’Italia. Una squadra che ha giocato bene, con personalità, esce ineluttabilmente sconfitta. Il punto è proprio questo, come spiega l’editorialista di Repubblica sul quotidiano romano: «I bianconeri impressionano per la ...

Juve-Inter - Spalletti toglie Politano e regala la partita ai bianconeri : un’altra follia - dopo Santon al 40° di San Siro… : La Juventus ha battuto l’Inter 1-0 grazie alla rete siglata da Mario Mandzukic al 66° minuto, una vittoria che lancia i bianconeri sempre più in fuga verso l’ottavo scudetto consecutivo. Eppure il risultato è assolutamente bugiardo per quanto s’è visto in campo: l’Inter era stata fino a quel momento predominante rispetto alla capolista, senza mai prendere grandi rischi e sfiorando il vantaggio in più occasioni, ...

Juventus-Inter – Da una parte Georgina Rodriguez - dall’altra Wanda Nara : la sfida (sexy) delle Wags [GALLERY] : Wanda Nara, Georgina Rodriguez e non solo: la sfida tra Wags dell’Inter e della Juventus è calda prima del derby d’Italia in programma questa sera La Juventus ‘schiera’ Georgina Rodriguez, mentre l’Inter Wanda Nara, ma non solo… Il derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri si preannuncia ‘caldo’ non solo per l’atmosfera di rivalità che questa sera si respirerà all’Allianz ...

Juvemania : ufficiale - la Juve è di un'altra categoria. Nel nome di Scirea e Astori per un calcio migliore : Ha aggiunto inoltre anche il giocatore più forte di tutti al mondo. Un binomio insostenibile per gli avversari che non si possono nemmeno più attaccare all'alibi degli arbitraggi. Questa Juve di ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

Juve - altra tegola per Allegri : si ferma ancora Khedira : Non c'è davvero pace per Sami Khedira , il cui inizio di stagione è costellato dagli infortuni. Dopo il risentimento al flessore della coscia sinistra patito in Champions League con il Valencia e ...

Due giornate all'Higuain nervoso. Ma con la Juve era un'altra storia : Fin qui la cronaca. Poi c'è il retro-pensiero di Higuain e di tutto il Milan attuale che poggia su una statistica che fa riflettere e che adesso è il caso di dipanare. Higuain non è uno stinco di ...

L'Inter di Spalletti fa paura - è arrivata l'altra anti Juve : E' finita come il 20 maggio scorso, con il trionfo dell' Inter , ma stavolta non c'è stata proprio partita. Spalletti l'ha dominata dal primo all'ultimo minuto piombando alle spalle della Juve con la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ribalta l'Empoli : altra doppietta e show : TORINO - Il campionato non è la Champions e probabilmente l'ammirevole concentrazione con la quale l' Empoli ha affrontato la Juventus non è neppure paragonabile alla mollezza del Manchester United ...

Ecco perché con Cristiano Ronaldo è nata un'altra Juventus : Juventus FC ? Beh, questo si sapeva e si sa. Ma perché no Juventus a.C? Mi spiego: c'era la Juventus che tutti conosciamo e conoscevamo, poi è arrivato Cristiano Ronaldo e dunque esiste una Juventus ...

Juventus - Agnelli : “Basta odio - il tifo è un’altra cosa” : Andrea Agnelli prende posizione contro l’odio nel calcio. All’Allianz Stadium di Torino, durante l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, il presidente bianconero ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di armonia nell’ambiente, che non significa annullare lo sfottò. Lo sfottò è un discorso, l’odio è un altro. Nel calcio si sta divulgando quello che è un sentimento generale, l’odio contro qualcuno o ...