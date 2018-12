Italiani come noi – C’è un’etica del carrello? “Si | attenzione ad ambiente e lavoro”

Come gli Italiani vedono la tecnologia del futuro - tra PC - 5G e Intelligenza Artificiale : Cosa si aspettano gli italiani dalla tecnologia del futuro? Secondo la ricerca Nielsen commissionata da Intel nell’anno del suo cinquantenario, la maggior parte dei consumatori ha fiducia nella tecnologia e crede che ci aiuterà a superare grandi sfide globali in diversi campi, dall’ambiente alla mobilità, dall’energia alla medicina. La maggior parte dei professionisti interpellati inoltre crede che il PC manterrà ancora un ...

Brunetta : 'Italiani devono essere pazzi o ubriachi per approvare una Manovra come questa' : Intervistato dall'agenzia nazionale Adnkronos, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione Renato Brunetta si è scagliato impetuosamente contro le misure contenute nella legge di bilancio 2019, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Brunetta: 'Commissione Ue potrebbe riprendere in esame procedura d'infrazione' Il deputato di Forza Italia ha infatti sottolineato che il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ...

Pisa come Lodi - “nidi e case popolari prima agli Italiani”. Nel bilancio discriminazioni pure su aiuti alle famiglie : Pisa come Lodi, anzi peggio: la giunta di centrodestra metterà in votazione un bilancio preventivo pieno di discriminazioni. come nel caso del comune lombardo, condannato dal tribunale di Milano perché escludeva dalle mense scolastiche i figli di extracomunitari , che dovevano dichiarare di non possedere case, conti correnti e auto nel loro Paese d’origine. Una traccia, quella Lodigiana, seguita anche dalla nuova amministrazione toscana, ...

Come avere follower Italiani su Instagram : Avete intenzione di sfruttare al meglio il popolare social network fotografico per stipulare accordi con aziende italiane? Sicuramente vi interesserà sapere Come avere follower Italiani su Instagram per aumentare il numero di utenti che vi leggi di più...

COME SI CERCA DI SPAVENTARE GLI Italiani - PER INDURLI A VOTAR TAJANI - di Luigi Luccarini. : Al contrario della scienza che è un luogo selettivo perché viene praticato solo da chi si impegna a studiare i fenomeni prima di dettare sentenze al riguardo. Ad ogni buon conto, se da ieri ...

Quasi 3mila Italiani come Cavatassi : Quest'ultimo caso di cronaca dovrebbe essere l'occasione per tornare a sollevare il problema, e per sollecitare la politica a intervenire. "Rivisitare tutti gli accordi, fare in modo che ci siano ...

Amanda Lear su Barbara D’Urso : “Gli Italiani? La guardano in tv illuminata come la Madonna e non pensano alla crisi” : Amanda Tapp, vero nome di Amanda Lear, sulla carta d’identità segna 79 anni, compiuti lo scorso 18 novembre. Cantante, attrice, scrittrice, ex modella, pittrice e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto campionessa di ironia e con pochi peli sulla lingua. In un’intervista a La Stampa parla dei suoi nuovi progetti, il libro “Délires” che precisa non è un’autobiografia: “Per carità, che presuntuosa la gente ...

Prestiti in Svizzera per Italiani : come avere prestiti personali per privati frontalieri - anche online : Nell’articolo di oggi ci occuperemo di un argomento che interessa molti, i prestiti personali privati frontalieri. Principalmente stiamo parlando dei prestiti inerenti alla Svizzera, per gli italiani. Sono diversi i documenti necessari per poter usufruire di questi prestiti, ed è necessario allegarli alle domande di credito. Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere per non perdervi nulla e rimanere aggiornati. Multicrédit: ...

6 ragazzi Italiani scoprono come trasformare i rifiuti in energia pulita : 6 ragazzi italiani scoprono come trasformare i rifiuti in energia pulita Nel 2012 sei ragazzi italiani tra i 20 e i 30 anni si trasferiscono in California con il sogno di convertire i rifiuti in energia senza inquinare. Tutto era iniziato alcuni anni prima, quando i compagni di università Dario Presezzi, Marco Mosciariello e Stefano Pessina avevano ipotizzato e poi gradualmente delineato lo sviluppo del loro progetto. A loro si erano poi ...

Italiani come noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop auto inquinanti? Giusto - salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute, è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

Volley - gli Italiani all’estero : da Antonov a Sabbi - da Gardini a Guidetti. Come si stanno comportando? : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il mondo è molto nutrita. Conosciamo nel dettaglio quali sono i nostri connazionali impegnati in campionati stranieri di prima fascia e Come si stanno esprimendo. GIOCATORI: Oleg Antonov ha deciso di trasferirsi in Russia ma l’avventura con l’Ural Ufa non si sta rivelando così emozionante. Lo schiacciatore fatica a esprimersi al meglio ...

In attesa di conoscere i Navigator di Di Maio - come se li immaginano gli Italiani? : Nel dibattito sul reddito di cittadinanza tra Movimento 5 Stelle e scettici viene inserita una nuova figura: quella del 'Navigator'. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ha introdotto questo nuovo ...