Inter | Zanetti e quattro giocatori in visita agli ospedali pediatrici

Inter - Zanetti chiede il rispetto dei ruoli a Wanda Nara : Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per presentare il suo libro Vincere ma non solo, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato anche della vicenda del rinnovo di Mauro Icardi, commentando le parole di Wanda Nara: “È una questione di rispetto, ognuno deve rispettare il proprio ruolo. La cosa più importante è che Mauro sia contento e noi vediamo per come esprime le sue qualità che è molto contento”. Poi ...

Inter - Zanetti duro contro Wanda Nara : “è una questione di rispetto - ognuno ha il suo ruolo” : Il vicepresidente dell’Inter si è soffermato sul rinnovo di Icardi, esprimendo il proprio pensiero sulle parole di Wanda Nara La trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi continua a far discutere, le parole di Wanda Nara non sono piaciute affatto alla dirigenza nerazzurra, che ha espresso il proprio disappunto prima con Ausilio e poi con Marotta. L’ultimo in ordine di tempo a tornare sulla questione è stato Javier Zanetti, ...

Inter - Zanetti : 'Siamo felici del lavoro di Spalletti - Marotta un grande professionista' : In casa Inter è ancora aperta la ferita lasciata dalla sfida contro il PSV Eindhoven, che di fatto ha escluso i nerazzurri di mister Luciano Spalletti dalla Champions League. L'Inter proseguirà comunque il suo cammino europeo in Europa League. Ieri mattina a Nyon, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi validi sia per la Champions che per l'Europa League. Ai nerazzurri è andata piuttosto bene, perché sono stati accoppiati con il Rapid Vienna. ...

Inter - Zanetti non si fida del Rapid : “giocare il giovedì non è mai semplice. Nedved? Non capisco le sue parole” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato dopo il sorteggio di Europa League, soffermandosi anche su altri argomenti L’Inter pesca gli austriaci del Rapid Vienna nel sorteggio valido per i sedicesimi di finale di Europa League, andati in scena a Nyon nella sede dell’Uefa. foto sito Inter Un accoppiamento non proprio complicato per i nerazzurri, che non abbasseranno comunque la guardia come riferito dal vicepresidente ...

Capitan Zanetti segreto : biografia da tifoso Interista : L'ultimo che avevo visto così da vicino era stato Boninsegna, quando Peppino Prisco dopo una partita mi aveva portato giù, negli spogliatoi di San Siro. Quasi mezzo secolo dopo, faccia a faccia con un ...

Inter - Zanetti : 'Sono ancora il Capitano! Pantaloni di ricambio? Sempre con me - ho i muscoli grossi e no si sa mai...' : Giro nel mondo per cercare di aumentare il brand dell'Inter e trasmettere i miei valori. Ho iniziato a studiare alla Bocconi perché dovevo essere preparato. Sedermi all'Università con altri ragazzini ...

Zanetti a cuore aperto – Dall’addio al calcio giocato agli obiettivi da vicepresidente dell’Inter : Javier Zanetti si racconta a Verissimo a pochi giorni dall’uscita del suo terzo libro “Vincere, ma non solo” “Il ruolo da vicepresidente dell’Inter? È un’altra vita, diversa dal campo. Volevo conoscere un nuovo aspetto del calcio e avere una visione più ampia. Mi piace molto questa cosa, mi sta arricchendo come persona e spero di lasciare la mia impronta anche come dirigente. Non ho mai sentito il ...

Inter - Zanetti dà il benvenuto a Marotta : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d’inizio tra Tottenham e Inter, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato del momento della squadra: “Questa sera è una prova importante per continuare nella crescita. Loro vorranno fare la partita ma dovremo essere pronti a sfruttare gli spazi che ci lasciano“. Poi il benvenuto a Marotta: “È un dirigente di grande esperienza e competenza, che ...