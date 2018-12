Inter-Napoli | Spalletti | ' Nainggolan fuori? Giusto | esistono delle regole'

De Laurentiis : "Mazzoleni arbitra Inter-Napoli? Mi preoccupa" : Tempo di feste natalizie anche in casa Napoli. Come di consueto, il presidente De Laurentiis ha ritenuto importante fare il punto - ai microfoni di Radio Kiss Kiss - su diversi argomenti alla vigilia ...

Pronostici Serie A 18ª giornata : Inter-Napoli un match da 'goal' : Il 26 dicembre torna in campo la Serie A per disputare la sua 18ª giornata, un turno che si preannuncia davvero interessante. Nel giorno di Santo Stefano non è da escludere che i Pronostici della vigilia possano essere ribaltati sul campo. Si riparte con la Juventus sempre più capolista del torneo, con 8 punti di vantaggio sul Napoli che è l'unica squadra che ha ancora possibilità di sognare lo scudetto. Dietro Inter, Lazio, Milan e le altre ...

Bagni : "Napoli sempre davanti. Inter - decide Politano" : Anzitutto ha coinvolto tutti e il gruppo ha risposto: l'unico intoccabile è Koulibaly, per me oggi il più forte difensore del mondo, che ha il fisico per giocare sempre. Troppo turnover? I risultati ...

Inter-Napoli - De Laurentiis : “Con Mazzoleni brutte esperienze” : DE Laurentiis Mazzoleni – “Mazzoleni arbitro di Inter-Napoli? Questo mi preoccupa perché con noi è sempre stato molto cattivo. Con lui ho avuto delle brutte esperienze”. Sono le parole del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, sulla designazione dell’arbitro per il big match in programma a San Siro mercoledì sera. -> Leggi anche Arbitri Serie A, […] L'articolo Inter-Napoli, De Laurentiis: “Con ...

Il Boxing day in Serie A - la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta : il Milan si gioca panchina e credibilità - emozioni forti in Inter-Napoli : Si avvicina sempre di più il Boxing Day, la Serie A continua a regalare grande spettacolo e la giornata di Santo Stefano si preannuncia scoppiettante, si gioca il 18esimo turno del massimo campionato italiano. Nel primo match in campo Frosinone e Milan, partita che può essere considerata importantissima, i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento molto difficile, ...

Inter-Napoli - si gioca a Santo Stefano. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Giorno di Natale ma domani 26 dicembre ore 20.30 a San Siro si scende in campo e che incontro si prospetta! Inter-Napoli, lo scontro che vedrà confrontarsi la seconda e la terza di questo campionato, è il piatto forte per la cena di Santo Stefano, valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A, e sarà spettacolo alla Scala del calcio. Le due squadre arrivano all’appuntamento in modi molto diversi. L’Inter viene dal pari ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Inter-Napoli probabili formazioni : tornano Vecino e Asamoah : INTER NAPOLI probabili formazioni – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di San Siro tra Nerazzurri e Napoli. Spalletti, come noto, rinuncerà a Nainggolan, fuori rosa a causa di problemi disciplinari. Inter chiamata ad una pronta prova di riscatto dopo il leggero passo falso della sfida contro il Chievo. Un pareggio che ha […] L'articolo Inter-Napoli probabili formazioni: tornano Vecino e Asamoah proviene da ...

Serie A - il big match Inter-Napoli in esclusiva su Sky in 4K HDR : Inter-Napoli chiude la 18esima giornata di Serie A, la prima nella storia del calcio italiano in programma il giorno di Santo Stefano L'articolo Serie A, il big match Inter-Napoli in esclusiva su Sky in 4K HDR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter in sofferenza - decisiva la partita con il Napoli : L'irritazione, da qualche settimana, fa parte del mondo di Appiano, con l'allenatore che dà segni tangibili di insofferenza, anche lontano dal Centro Suning. Senza dimenticare la sospensione dall'...

