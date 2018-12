Inter | la verità sul caso Nainggolan comincia a venire a galla | ecco il reale motivo

Inter - contro il Psv la notte della verità : San Siro sarà esaurito : Il calendario sembrerebbe arridere all'Inter, che è superiore al Psv, 1 pareggio e 4 sconfitte fin qui,, mentre il Tottenham deve vincere in casa del Barcellona, una delle squadre più forti al mondo, ...

Morte Astori - Interviene il sindaco di Firenze Nardella : “la famiglia merita di sapere la verità : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato delle indagini in merito alla Morte di Davide Astori: due medici sembrano essere coinvolti “Io credo che sia la famiglia di Davide Astori che la città di Firenze meritino tutta la giustizia possibile, e meritino di conoscere la verità su questa scomparsa così tragica che ancora oggi noi piangiamo“. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del meeting annuale ...

Benitez : 'Inter? Papà Moratti e il fairplay finanziario - ecco la verità' : Sono passati tanti anni ma quando parla di Inter si sente l'amarezza. Intervistato da La Gazzetta dello Sport Rafa Benitez, attuale allenatore del Newcastle, è tornato sulla sua breve avventura sulla panchina nerazzurra: 'Abbiamo vinto due titoli, la Supercoppa italiana e il Mondale per club, è un buon ...

Inter tra Champions - Roma e Juve : volata verità per Spalletti : Tutto o quasi in ventitré giorni: anche se siamo solo a novembre, le prossime tre settimane saranno decisive. In Europa i nerazzurri si giocheranno due match point per l'accesso agli ottavi di finale ...

Scherzi a Parte Paola Perego : dopo la furia - la verità sull’Intervista ad Andreotti : Paola Perego a Scherzi a Parte: la furia della conduttrice! Paola Perego ha preso a calci e morsi un attore di Scherzi a Parte! Non è riuscita a trattenersi e ha dato il “meglio” di sé. La sua macchina non va toccata e il (finto) artista Minski lo ha capito troppo tardi. Ha fatto un’opera […] L'articolo Scherzi a Parte Paola Perego: dopo la furia, la verità sull’intervista ad Andreotti proviene da Gossip e Tv.

Dopo l'11 settembre - la Cia testò il siero della verità per Interrogare i sospettati : Dopo l'attacco alle Torri Gemelle dell' 11 settembre 2001 , la Cia, agenzia di intelligence americana, aveva preso in considerazione la possibilità di usare un siero della verità , per far parlare i ...

‘Sulla mia pelle’ alla Camera - Ilaria Cucchi : ‘Indifferenza Salvini? Non m’Interessa’. Fico : ‘Verità non fa male allo Stato’ : “L’indifferenza di Matteo Salvini? Non voglio commentare, chi ha a cuore la nostra battaglia di civiltà è con noi e non ci abbandonerà. Io credo nella parte pulita, buona, onesta delle istituzioni“. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, dopo la proiezione del film Sulla mia pelle del regista Alessio Cremonini alla Camera dei deputati. Un’iniziativa promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico, ma snobbata ...

Icardi dice addio all’Inter? Le parole dell’attaccante argentino : “se vado in Liga? Ecco la verità” : Mauro Icardi fa chiarezza sulle voci sul suo futuro: le parole dell’attaccante argentino dell’Inter “Le voci di mercato su un possibile approdo in Liga? Come dico sempre, sto molto bene con la mia famiglia all’Inter e non ho intenzione di andarmene. Le offerte sono arrivate in estate ma non ho né il bisogno né il desiderio di andarmene“. E’ la precisazione dell’attaccante dell’Inter, Mauro ...

Conte e Grillo chiudono Italia 5 Stelle. Bonafede : “Che piacere bloccare legge su Intercettazioni”. Trenta : “Verità per Cucchi” : Ha aperto Luigi Di Maio, chiude Italia 5 stelle al Circo Massimo Beppe Grillo. La seconda giornata della manifestazione dei 5 stelle è dedicata alle agorà, ma soprattutto agli interventi dei big dal palco. Ci sono il ministro della Cultura e la ministra delle Difesa, ma debutta anche il premier Giuseppe Conte per la prima volta di fronte agli attivisti a 5 Stelle. Tra un intervento e l’altro è salito sul palco Cristiano De Andrè che ha ...