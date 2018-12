Inter | Barella per rinforzare il centrocampo | Marotta pensa a un' offerta RUMORS

Inter - potrebbe essere Barella il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo : L'obiettivo principale dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo. In questa prima parte della stagione, infatti, è quello il ruolo che ha mostrato maggiori carenze, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. Non è un caso, d'altronde, che fino all'ultimo giorno di mercato, l'estate scorsa, i nerazzurri abbiano provato a portare a Milano il centrocampista croato, ...

Nainggolan - a Roma ho chiuso i rapporti. Inter - Barella è il mio erede' : NO ALLA CARRIERA DA COMMENTATORE - ' Finita la carriera di calciatore sicuramente non farò niente che abbia a che fare col mondo del pallone, né l'allenatore né il commentatore sportivo . ...

Da Modric e Kroos a Barella : l'Inter in campo per Marotta : APPIANO - Quella contro il Psg sarà l'ultima partita dell'Inter che Giuseppe Marotta guarderà davanti alla tv. Giovedì il club ufficializzerà la sua nomina con un comunicato stampa e il nuovo ...

Inter - Andersen e Barella nel mirino di Ausilio (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Lo ha dichiarato recentemente anche il direttore sportivo Piero Ausilio ed è probabile che in questi discorsi sia coinvolto anche il prossimo direttore generale, Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus ha incontrato i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang, poco meno di un ...

Inter : Marotta ha in pugno Barella : Secondo il Corriere dello Sport Marotta è già tornato a bussare alla porta di Giulini per Barella cercando di sfruttare i buoni rapporti ed evitare la concorrenza di club come Monaco, Atletico Madrid,...

Inter - occhi su Barella del Cagliari ma per Giulini è incedibile : L'annata dell'Inter fino a questo momento è stata sicuramente positiva. In campionato l'obiettivo è quello di confermarsi in zona Champions e al momento i nerazzurri sono terzi in classifica con ventinove punti, a più quattro sul Milan quarto e a più cinque sulla Lazio quinta. In Europa la squadra di Luciano Spalletti, invece, ha sovvertito ogni tipo di pronostico e si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale all'ultima giornata, ...

Barella all'Inter?/ Calciomercato news - Pellegrini : 'Finirà a Milano!' - Esclusiva - - IlSussidiario.net : Nicolò Barella all'Inter è una delle voci di Calciomercato che si potrebbe scatenare a gennaio. Per parlare di lui abbiamo sentito Sante Pellegrini.

DIRETTA CAGLIARI-TORINO/ Risultato live 0-0 - info streaming : traversa di Barella prima dell'Intervallo! - IlSussidiario.net : DIRETTA Cagliari Torino, info streaming video e tv: isolani per blindare la salvezza, granata a caccia di punti utili per inseguire un posto in Europa.

Inter - concorrenza inglese per Barella : Il centrocampista classe '97 del Cagliari è uno dei nomi seguiti dai nerazzurri per la prossima estate ma, secondo La Gazzetta dello Sport , piace anche a Tottenham e Arsenal .

Inter-Milan - derby per Sensi. Marotta punta anche Tonali. E Barella è d'oro... : Quello che riguarderà i giovani centrocampisti italiani - come raccontano Carlo Laudisa e Matteo Pierelli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarà un mercato molto movimentato, soprattutto in estate. Merito anche della Nazionale che nelle ultime uscite, nel settore nevralgico, ha mostrato solo problemi di abbondanza. Da Sensi a ...

Cagliari - aumenta l’Interesse nei confronti di Barella : pronta un’offerta da 40 mln : Nicolò Barella è ormai una splendida realtà del nostro campionato e della nostra Nazionale e questo non passa inosservato agli occhi delle big del calcio europeo. Di recente pare che il giovane centrocampista sardo sia entrato nelle grazie del Tottenham, che, stando al “Sun”, sarebbe pronto a recapitare un’offerta al Cagliari. Gli Spurs busseranno a gennaio alla porta del Cagliari mettendo sul piatto 40 milioni di euro. ...

Calciomercato Inter - anche il Tottenham su Barella : Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista del Cagliari sarebbe finito nel mirino del Tottenham in seguito all'infortunio di Moussa Dembele . CLICCA QUI per gli ...

Inter - serve un colpo a centrocampo : da Veretout a Barella - tutti i nomi : TRE OPPORTUNITA' - Secondo il Corriere dello Sport sono quindi tre le opportunità di mercato più percorribili. Il primo è Nicolò Barella per cui il Cagliari continua a far crescere il prezzo date le ...

Inter - l'obiettivo numero uno è Barella : pronta l'offerta (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al match di questa sera contro il Barcellona [VIDEO], valido per la terza giornata di Champions League del gruppo B. Le due squadre sono a punteggio pieno, a sei punti, e, dunque, un risultato positivo potrebbe ipotecare il passaggio del turno. I dirigenti nerazzurri, però, stanno anche studiando le prossime mosse da attuare nelle sessioni di Calciomercato, a gennaio e giugno. Dirigenza che, tra l'altro, potrebbe ...