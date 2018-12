Infortunio Suso | lo spagnolo costretto a saltare il match contro il Frosinone

Milan - che guaio! Infortunio per Suso : contro il Frosinone non ci sarà : Il Milan perde una pedina fondamentale in vista della trasferta contro il Frosinone: Suso si ferma per un problema fisico e non sarà nemmeno in panchina Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo i due pareggi con Torino e Bologna, e la sconfitta contro la Fiorentina, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria nella sfida contro il Frosinone del giorno di Santo Stefano. I rossoneri dovranno provarci senza però il loro giocatore più in ...

Infortunio Suso - c’è la decisione di Gattuso in vista di Bologna : Infortunio Suso – L’esterno rossonero, dopo l’Infortunio che gli ha impedito di far parte di coloro che sono scesi in campo ad Atene giovedì scorso, è tornato in gruppo negli allenamenti di ieri e oggi. Per questo motivo, Gattuso starebbe pensando di rilanciarlo da titolare nel match col Bologna di martedì Anche Sky Sport ha confermato la notizia, che vorrebbe di nuovo un 4-4-2 con Higuain e Cutrone al centro ...