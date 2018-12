Indonesia | sale a 429 bilancio morti

Indonesia - sale il numero dei morti. Si teme una crisi sanitaria : Lo tzunami che ha colpito le isole di Giacarta e Sumatria , in Indonesia , lo scorso 23 dicembre ha portato alla morte 429 persone. Altre 154 sono disperse. Questo è il nuovo tragico bilancio secondo ...

Indonesia - sale bilancio vittime tsunami : 9.00 E' salito a 429 morti il drammatico bilancio dello tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesia ne di Giava e Sumatra. I feriti sono oltre 1400. Lo rende noto il portavoce dell'Agenzia Indonesia na per i disastri Sutopo Purwo Nugroho, aggiungendo che i dispersi restano al momento 128. Oltre ai morti e i feriti, ci sono 11 mila persone senza casa che ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di medicinali.

Tsunami Indonesia - n. morti sale a 280 : 03.53 Tsunami Indonesia, n. morti sale a 280 Il bilancio delle vittime dello Tsunami Indonesiano è salito a oltre 280 morti, 1.000 feriti e circa 60 dispersi. Lo rende noto il portavoce dell'Agenzia per la gestione dei disastri dell'Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho. Gli ultimi dati ufficiali parlano ora di 281 morti, 1.016 feriti e 57 persone di cui ancora non si hanno notizie. Si teme che i numeri delle vittime siano destinati ad aumentare.