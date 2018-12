Incidente Vittoria | scontro tra auto | una si ribalta su un lato FOTO

Incidente sulla Vittoria Acate - nessun ferito : Incidente questa mattina sulla SS 115 Vittoria-Acate all'altezza di Via del Tempio. Per fortuna non ci sono feriti gravi ma solo danni ai mezzi

Incidente con tre feriti gravi sulla Vittoria-Gela : Vittoria - Due auto e un Tir si sono scontrati sulla Vittoria-Gela all'altezza del bivio per Caltagirone. Il sinistro all'altezza del chilometro 282. Tre i feriti, tutti gravi, ricoverati in ospedale. ...

Incidente sulla Vittoria Gela - scontro auto camion : 3 feriti : Incidente stradale oggi sulla SS 115, la Vittoria Gela. A scontrarsi sono stati un camion e due auto. Tre i feriti. Sul posto i carabinieri

Michael Schumacher prima dell Incidente 'La prima vittoria con la Ferrari l emozione più forte' : In questa intervista, il sette volte campione del mondo ha risposto alle domande dei tifosi in ambito sportivo. 'Schumi' ha risposto in un video alle domande sui suoi rivali più forti, su chi ...

Incidente sulla SS 115 - quattro feriti : uno di Vittoria e tre di Comiso : quattro feriti. E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto stamattina sulla SS 115, all'altezza del chilometro 310, sulla Ragusa Comiso.

Incidente a Vittoria : scontro autocarro scooter : Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, nella zona industriale di Vittoria. Lo scontro tra un autocarro e uno scooter è avvenuto nella zoana di via Generale Cascino all'incrocio con ...