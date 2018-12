Il Segreto | trama puntata di Natale | Fernando vuole sabotare le nozze di Severo

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-28 dicembre 2018 : Fernando Interrompe le Nozze di Severo ed Irene! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018: Elsa corre un grave rischio! Fernando pronto a boicottare le Nozze di Severo Anticipazioni Il Segreto: Julieta ritorna alla Casona. La convivenza con Fernando e Prudencio è molto difficile. Il Mesia decide di distruggere la serenità di Severo e di Irene. Intanto, le minacce che riceve Adela si fanno sempre più insistenti… Carmelo scopre tutto ...

Il Segreto - Severo e Carmelo uniti contro Fernando : anticipazioni trama puntata 18 dicembre : Nuovo appuntamento con Puente Viejo e la sua umanità perennemente coinvolta in complotti – e talvolta anche omicida – nella nuova puntata de Il segreto in onda martedì 18 dicembre alle 21.25 su ReteQuattro. Morti, sensi di colpa, intrighi, sotterfugi, silenzi e incomprensioni: tutto accade e tutto è importante nelle storie della soap opera spagnola più seguita d’Italia. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte ...

Quel nostro piccolo Segreto : trama - cast e trailer | 17 dicembre : Il film Quel nostro piccolo segreto verrà trasmesso su Rai Premium nella prima serata di oggi, 17 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 21.20 grazie alla regia di David Winning, per un thriller dell’anno scorso prodotto in Canada. Dal titolo originale Infidelity in Suburbia, la pellicola ha come protagonisti Sarah Butler e Marcus Rosner. Prima di assistere alla visione, scopriamo di più su Quel nostro piccolo segreto: trama, cast, come ...

Il Segreto - trama del 12 dicembre : addio di Emilia e Alfonso - Irene e Severo presto sposi : Le anticipazioni della puntata del 12 dicembre della soap Il Segreto ci svelano che il nuovo episodio sarà ricco di emozioni e colpi di scena. Stando alla trama riportata dagli spoiler, vedremo l'addio di Emilia e Alfonso, i quali fuggiranno da Puente Viejo per evitare l'arresto, dirigendosi in Francia. La telenovela, ideata da Aurora Guerra e che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, vedrà anche la decisione di Severo e ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 17-21 dicembre 2018 : Viene Ritrovato un Cadavere! E’ di Saul Ortega? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018: Julieta disperata per la morte di Saul. Ritrovata la sua maglia insanguinata Anticipazioni Il Segreto: iniziano le indagini sul misterioso cadavere Ritrovato nei pressi di un fiume. Isaac invaso dai sensi di colpa! Adela minacciata! Julieta decide di trasferirsi alla Casona per indagare sulla morte di Saul. Intanto, Viene Ritrovato un suo indumento sporco di ...

Il Segreto - Fernando salva Alfonso ed Emilia : anticipazioni trama puntata 11 dicembre : Chi guarda Il segreto lo sa bene: a Puente Viejo può succedere di tutto, sempre e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati od osteggiati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti, la sequela di avvenimenti che movimentano in continuazione l’altrimenti pacifica esistenza della popolazione dell’immaginaria cittadina iberica appassiona da anni il pubblico spagnolo ...

Il Segreto - il cerchio si stringe attorno a Emilia e Alfonso : anticipazioni trama puntata 4 dicembre : Non si riposa mai davvero a Puente Viejo, la cittadina spagnola che gli spettatori de Il segreto ormai conoscono così bene: laggiù può succedere qualunque cosa e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati e desiderati ma negati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è persino di più. Il segreto è la soap opera iberica che ...

Il Segreto - il cerchio si stringe attorno a Emilia e Alfonso : anticipazioni trama puntata 4 dicembre : Non si riposa mai davvero a Puente Viejo, la cittadina spagnola che gli spettatori de Il segreto ormai conoscono così bene: laggiù può succedere qualunque cosa e in qualsiasi momento. Tra matrimoni forzati e desiderati ma negati, amori più o meno illeciti e magari anche clandestini, figli voluti e inattesi, manovre oscure, vendette e morti improvvise: sembra tanto già così ma in realtà è persino di più. Il segreto è la soap opera iberica che ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 10-14 dicembre 2018 : La Fuga Disperata di Emilia ed Alfonso! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 10 dicembre a venerdì 14 dicembre 2018: Fernando aiuta i Castaneda, Emilia incinta, Isaac uccide Jesus! Anticipazioni Il Segreto: Emilia ed Alfonso lasciano il paese con l’aiuto di Fernando Mesia! Poi la donna fa una confessione shock al marito! Prudencio inganna Julieta e le promette che salverà Saul! Isaac commette un omicidio. Severo ed Irene progettano di convolare a nozze! Addii, ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 3-7 dicembre 2018 : Emilia ed Alfonso Uccidono Perez! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Saul e Julieta arrestati, Emilia ed Alfonso nei guai, bacio tra Irene e Severo Anticipazioni Il Segreto: Emilia ed Alfonso si macchiano dell’omicidio di Perez de Ayala, mentre Saul si sacrifica per Julieta e si auto-accusa dell’assassino di don Ignacio! Isaac ritorna a Puente Viejo e giura vendetta. Severo ed Irene si baciano! Sarà un tripudio di eventi ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 novembre 2018 : Il Ritorno di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 novembre a venerdì 30 novembre 2018: Fernando Mesia ritorna e si stabilisce presso la Villa di Francisca Anticipazioni Il Segreto: Prudencio trama contro Julieta mentre Fernando ritorna alla Casona! Alfonso ed Emilia pronti a vendicarsi di Perez de Ayala, mentre Severo non trova il coraggio di rivelare ad Irene i suoi sentimenti. Raimundo parte per una missione segreta… La soap di ...

Il Segreto dei suoi occhi : trama - cast e curiosità del film con Julia Roberts e Nicole Kidman : Mercoledì 21 novembre, a cominciare dalle 21.20 su Rai1, va in onda il thriller psicologico del 2015 Il segreto dei suoi occhi. Il segreto dei suoi occhi: trailer Il segreto dei suoi occhi: trama L’ex agente dell’FBI Ray è ossessionato dall’omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Marzin, il sospettato arrestato per l’omicidio, viene liberato a causa del suo ruolo chiave come informatore e dei ...

Il Segreto dei suoi occhi : la trama del film - il cast - il trailer della pellicola su Rai 1 : Questa sera in prima serata su Rai 1 Il segreto dei suoi occhi : un cast stellare per il remake di un film del 2009, 'El secreto de sus ojos', di Juan José Campanella - premiato agli Oscar del 2010 ...

Il Segreto dei suoi occhi film stasera in tv 21 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Il segreto dei suoi occhi è il film stasera in tv mercoledì 21 novembre 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Billy Ray ha come protagonisti Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il segreto dei suoi occhi film stasera in tv: scheda USCITO IL: 12 novembre ...