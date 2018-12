Il Papa | Sia riconosciuta la libertà religiosa ai cristiani che vivono in contesti

«Vi racconto il mio incontro con il Papa e la poesia che gli ho dedicato» : 'Sì, io sono il nonno d'Italia abbastanza rotondo, Lei Santità l'abuelo, il nonno del mondo!' Ha riso con sincerità e molto rilassato, per dirla papéle papéle: mi sono tanto emozionato Lino Banfi

Papa Francesco nell'Angelus prega per le vittime dello tsunami in Indonesia : Cari fratelli e sorelle, La liturgia di questa quarta domenica di Avvento pone in primo piano la figura di Maria, la Vergine Madre, in attesa di dare alla luce Gesù, il Salvatore del mondo. Fissiamo ...

Indonesia - Papa : non manchi solidarietà : 12.32 Il Papa all'Angelus ha pregato per le popolazioni dell'Indonesia, "colpite da violente calamità naturali, che hanno causato gravi perdite in vite umane, numerosi dispersi e senzatetto e ingenti danni materiali.Invito tutti a unirsi a me nella preghiera per le vittime e i loro cari". "Faccio appello - ha detto ancora il Papa - perché non manchi a questi fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della Comunità internazionale".

Papa a ragazzi - siate canali accoglienza : siate con tutti generosi 'canali' di bontà e di accoglienza, per costruire un mondo più fraterno, più solidale, più cristiano". Il Papa ha anche apprezzato l'iniziativa di carità di Azione Cattolica ...

Migranti - il Papa difende il Patto Mondiale : 'Sia strumento di compassione' : La settimana scorsa stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunit ...

La megalomania di Conte dal Papa : "Noi siamo due riformatori" : È vero che avere un presidente del Consiglio che ha lo stesso approccio rivoluzionario e universale di un Papa non può che essere motivo d'orgoglio per la litigiosa compagine di governo. E magari, chissà, sarà anche per questo che Giuseppe Conte ha deciso di raccontare la sua visita privata al Pontefice con toni e modi che lasciano poco spazio alla modestia. A leggere il post su Facebook del premier, infatti, si ha l'impressione che un po' la ...

'Brutto che ci sia ancora la pena di morte nel mondo' - così Papa Francesco - : Città del Vaticano, 13 dic., askanews, - 'Non dimenticatevi mai di loro, dei poveri della porta accanto. Continuate a stare accanto ai carcerati, ai condannati a morte. E' brutto questo ma ancora c'è ...

Brosio e Matano - pace a cinque anni dallo scherzo del finto Papa : "Siamo brave persone e ci fermammo" : pace fatta. Paolo Brosio e Frank Matano si sono abbracciati a cinque anni dalla beffa che portò l’ex inviato del Tg4 a cadere nella trappola di Scherzi a parte.Matano si finse un documentarista interessato ad intervistare Brosio su Medjugorie (qui il video). Un confronto che, nel bel mezzo della chiacchierata, venne interrotto dalla chiamata del finto Papa Francesco - eletto da pochi mesi - interpretato da Leonardo Fiaschi.prosegui la ...

Giornata diritti umani - Mattarella : “Rispetto persona imperativo etico”. Papa : “Siamo tutti chiamati in causa” : “Il riconoscimento a livello globale che tutti gli esseri umani nascono liberi e godono di inalienabili e uguali diritti rappresenta oggi un principio che precede gli stessi ordinamenti statali. La promozione dei diritti è non solo un imperativo etico e morale, ma anche uno strumento necessario per prevenire i conflitti e costruire società stabili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei 70 anni ...

Cisterna di Latina : 10mila rose di lana per Martina e Alessia - le bambine uccise dal papà : Posate nella piazza principale del paese, saranno poi vendute per sostenere le giovani vittime della violenza in famiglia