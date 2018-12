Il Papa | ' Senza fraternità ogni sforzo è vano'

Il Papa : «Fraternità tra nazioni e religioni diverse» Video No egoismi - troppi senza pane : Prima della benedizione Urbi et Orbi, Francesco rivolge «alla città e al mondo» il messaggio tradizionale del 25 dicembre: «Pace in Medio Oriente e in tutte le zone in guerra, no alle persecuzioni dei cristiani, prego per la libertà religiosa»

La messa di Natale del Papa a San Pietro : “Superare egoismi e ingordigia - troppi senza pane” : In occasione della messa della notte di Natale, Papa Francesco lancia un chiaro messaggio contro l'ingrodigia dell'uomo, "diventato avido e vorace": "Va superata la vetta dell’egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo", per evitare che si ripeta quanto accade oggi, con troppe persone che "non hanno pane per vivere".Continua a leggere

Il Papa : spezzare la spirale di egoismo e ingordigia - troppi senza pane : La strada anche quest’anno è «in salita» e conduce a Betlemme, dove Dio dà «appuntamento all’umanità» e cambia il corso della storia. Ma prima bisogna superare «le vette dell’egoismo» e non scivolare nei «burroni della mondanità e del consumismo». Nella messa della notte di Natale celebrata in una basilica di San Pietro che risplende in una nuova ...

