Il Papa | «Fraternità tra nazioni   e religioni diverse» Video  No egoismi | troppi senza

Il Papa : «Fraternità tra nazioni e religioni diverse» No egoismi - troppi senza pane : Prima della benedizione Urbi et Orbi, Francesco rivolge «alla città e al mondo» il messaggio tradizionale del 25 dicembre: «Pace in Medio Oriente e in tutte le zone in guerra, no alle persecuzioni dei cristiani, prego per la libertà religiosa»

L’appello del Papa per Natale : fraternità tra nazioni e religioni diverse : Bisogna accogliere, perché «siamo tutti fratelli». L’augurio del Pontefice è improntato sulla «fraternità». Lo ripete due volte, Francesco, durante il messaggio Urbi et Orbi (alla città di Roma e al mondo) di questo Natale 2018. Il Papa esorta a riscoprire i legami che uniscono nazioni e religioni. E lancia appelli al dialogo tra «israeliani e pale...

Papa Francesco : fraternità e accoglienza : 12.25 "Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". Papa Francesco, alla benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità" tra popoli diversi Questo Natale "consenta a israeliani e palestinesi di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto che da più di 70 anni lacera ...

