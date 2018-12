Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy 14 introduce nuove missioni e altre novità

Dicembre senza tregua per il Huawei P10 Lite : nuovo aggiornamento 382 pronto : Un fine anno scoppiettante per il Huawei P10 Lite: il telefono, solo due giorni fa in Italia, ha cominciato a ricevere la patch di sicurezza del mese di Dicembre con build 377. Ci si sarebbe aspettati proprio quest'ultimo come update finale del 2018, invece siamo lieti di comunicarvi che un nuovo firmware è già in fase di rilascio. Stiamo parlando naturalmente del pacchetto software successivo targato 382 e appena scovato dagli esperti del ...

Starlink Battle for Atals : nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi : A partire da oggi è disponibile un Nuovo aggiornamento gratuito per Starlink: Battle for Atlas, il quale introduce nuove missioni, animali, nemici e piante, oltre la tanto richiesta modalità foto su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Nuovo aggiornamento per Starlink: Battle for Atlas A seguire vi riportiamo la lista di tutte le novità introdotte: Nuovi nemici: Sentinelle: Sono in grado di evocare sfere di energia per ...

Farming Simulator 19 : Il nuovo aggiornamento introduce la MODIFICA DEL TERRENO : Poco dopo aver annunciato che Farming Simulator 19 ha venduto più di un milione di copie in 10 giorni, lo sviluppatore GIANTS Software ha ora rilasciato il primo aggiornamento importante che include una nuovissima funzionalità, perfetta per i fan più accaniti o per coloro che vogliono scatenare la loro creatività: La MODIFICA del TERRENO! Farming Simulator 19 si ...

Il nuovo aggiornamento di FIFA 19 migliora il gameplay nelle partite online : Uno degli aspetti più apprezzati di qualsiasi gioco FIFA è, ovviamente, la varia e coinvolgente offerta online. Se avete riscontrato problemi con il comparto online di FIFA 19 a causa di una cattiva connettività o lag, l'aggiornamento 1.07, recentemente introdotto da EA Sports, sarà probabilmente di vostro gradimento.Come segnala Eurogamer.net, l'update, disponibile per PC e in arrivo per PS4 e Xbox One, ha un peso di circa 1,27 GB e interviene ...

Fifa 19 Patch 1.07 – Title Update 6 : nuovo aggiornamento disponibile anche su console! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 17 dicembre per la versione PC, dal 19 dicembre su Xbox e arriverà, sempre nel corso della stessa giornata anche su PS4! Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Patch 1.07 Fifa 19 – Title Update 6 Hey […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.07 – Title Update 6: nuovo aggiornamento disponibile anche su console! proviene da I ...

Artifact : arrivano le funzioni social con il nuovo aggiornamento : Già disponibile, la prima importante patch per Artifact introduce alcune interessanti novità al card game di Valve, prima fra tutti una nuova interazione social che permetterà di scegliere alcune linee di dialogo con le quali comunicare con l'avversario.L'aspetto social di Artifact era infatti poco profondo fino a questo momento, e gli sviluppatori hanno per questo voluto implementare una ruota di interazioni che premendo il tasto Y offrirà agli ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibile il nuovo aggiornamento "Maree di Vendetta" : Ottime notizie per tutti i fan di World of Warcraft: Battle for Azeroth, il gioco ha ricevuto finalmente il nuovo aggiornamento "Maree di Vendetta".Il primo grande update per Battle for Azeroth ci trasporta in un punto fondamentale della guerra tra Orda e Alleanza, dove nuovi alleati e gli eroi veterani si armano per riprendersi quello che gli appartiene. Nel corso di Maree di Vendetta, i giocatori potranno:Read more…

Le Lotte Allenatori sono finalmente realtà con il nuovo aggiornamento di Pokémon GO : Pokémon GO si arricchisce da oggi delle sfide Allenatori, annunciate nelle scorse settimane e ora disponibili per i giocatori di livello superiore al 40. L'articolo Le Lotte Allenatori sono finalmente realtà con il nuovo aggiornamento di Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

Assetto Corsa Competizione : il nuovo aggiornamento introduce la Ferrari 488 GT3 e il circuito dell'Hungaroring : Il quarto aggiornamento del programma Steam Early Access di Assetto Corsa Competizione include l'attesissima Ferrari 488 GT3, una delle vetture protagoniste del Campionato Blancpain GT Series. Il bolide del cavallino rampante va a impreziosire ulteriormente il parco macchine del gioco che include già le versioni racing GT3 di BMW M6, Bentley Continental e Lamborghini Huracàn. Un'altra importante novità della build 0.4 di Assetto Corsa ...

Nintendo Switch Online : disponibile il nuovo aggiornamento 2.0.0 che introduce nuovi giochi e le versioni SP di Dr. Mario e Metroid : Come riporta Nintendoeverything, l'app Nintendo Switch Online è stata aggiornata. La versione 2.0.0 è ora disponibile e aggiunge gli ultimi giochi e le versioni SP.Sono stati aggiunti, dunque, Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Inoltre, Dr. Mario e Metroid sono ora disponibili nelle versioni SP. Dr. Mario SP Read more…

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : E’ in corso in questi minuti il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.194 e può essere identificata con il codice KB4471332. Changelog Risolto il bug che bloccava l’utilizzo della barra di riproduzione di Windows Media Player. Security Updates to Windows Authentication, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows App Platform ...