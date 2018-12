Il Natale delle crisi aziendali | al Mise sono 138 i dossier aperti

Buon Natale - gli auguri delle wags! LE FOTO : Georgina, Wanda e tante altre: dalla Serie A alla Premier League, passando per Ligue 1, Bundes e Liga spagnola, ecco gli auguri di 'Buon Natale' delle bellissime compagne dei calciatori attraverso gli ...

Canzoni di Natale/ Video - non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey : la playlist delle feste : Canzoni di Natale, Video: non solo All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, la playlist delle feste con classici ed evergreen

Tsunami in Indonesia - la strage di Natale : il bilancio delle vittime sale a 429 : È salito a 429 morti il drammatico bilancio dello Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra. I feriti sono oltre 1.400. Lo rende noto il portavoce...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio e Semmering 2018 : il programma delle gare dopo Natale. Orari e calendario : Buon Natale amici dello sci alpino! Oggi è tempo di scartare i regali sotto l’albero e di un sontuoso pranzo in famiglia, ma non dimenticatevi che la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è pronta a tornare! Gli atleti, infatti, saranno impegnati già da questo fine settimana, per andare a chiudere il loro 2018. Gli uomini vivranno la due giorni a tutta velocità di Bormio, con una discesa libera e un supergigante, mentre le donne saranno di ...

Basket - Serie A in campo oggi a Natale : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il Basket non si ferma mai. Si apre infatti oggi, martedì 25 dicembre, la dodicesima giornata del girone di andata della Serie A 2018-2019. Ben tre anticipi sono in programma nel giorno di Natale, con sfide di grande interesse che sapranno sicuramente chiamare a raccolta appassionati e tifosi. Si comincia alle ore 17.00 con il caldissimo derby tra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù. La formazione di Attilio Caja cerca il riscatto ...

Buon Natale - gli auguri delle squadre di Serie A : Barbe, berretti, maglioni e foto sotto l'albero. I protagonisti della Serie A affrontano così il Boxing Day di campionato. Ma ad alcuni di loro i regali li ha portati Sky...

Spettacoli circensi - concerti e bande itineranti : Natale all'insegna delle arti in centro : Non mancano Spettacoli itineranti: dalle 12 alle 14 per le strade del centro , da piazza Moro a piazza del Ferrarese e ritorno, è prevista la sfilata musicale della Grande orchestra di fiati 'Enrico ...

Natale - raccolta dell'Ama per recuperare l'abete - vero - delle feste : Tutti gli alberi di Natale, veri, utilizzati durante le feste potranno essere restituiti alla natura grazie alla raccolta straordinaria e gratuita attraverso la quale Ama provvederà, insieme ai ...

NBA - il calendario e gli orari delle partite del giorno di Natale. Come vederle in tv e streaming : che 25 dicembre! : Il classico appuntamento con le partite di Natale della NBA si rinnoverà anche quest’anno. Vedremo, tutti di fila, cinque incontri in altrettante famose arene degli Stati Uniti, con partenza da un luogo d’eccezione: il Madison Square Garden di New York. Ognuna delle partite in questione ha i suoi motivi d’interesse: Knicks-Bucks è il Madison, ma anche Giannis Antetokounmpo; Rockets-Thunder riporta alla mente una sfida che ha ...

La malinconia delle assenze a Natale : È nei momenti di grande gioia e di profonda condivisione che le assenze si notano in maniera più intensa e dolorosa. È capitato a tutti, in momenti importanti della propria vita, di desiderare di avere accanto a sé una persona che non c’è più, o magari che è lontana, o di provare nostalgia e di volere riallacciare i rapporti con qualcuno di importante. Succede anche a Natale. La magia nelle feste è nell’aria, ci si raduna con le persone ...

La super guida ai film delle feste di Natale e Capodanno - : ... i personaggi di un videogame che avevano animato nel 2012 il film «Ralph Spaccatutto»? Bene non perdete allora la loro nuova avventura, ambientata stavolta nel mondo del web. In tanto divertimento ...

Natale su MTV : la programmazione completa delle Feste : Subito dopo potrai gustare il primo assaggio di The Royal World , il nuovo show che ti porta dentro alle vite esclusive di giovani reali e aristocratici provenienti da tutto il mondo. Venerdì 28 hai ...

Basket - Serie A in campo anche a Natale e Santo Stefano! Calendario e orario delle partite - il programma e come vederle in tv e streaming : Il mondo della palla a spicchi non si ferma mai, nemmeno a Natale e a Santo Stefano. Se il 26 dicembre era già capitato abbastanza spesso di vedere la Serie A in campo, molte meno volte è successo il giorno di Natale: ci provò la Virtus Bologna nel 2009 contro Ferrara, e fu un esperimento accantonato per lungo tempo. Adesso, per il 25 dicembre, ci si riprova, con tre impegni tutti ravvicinati e racchiusi nel classico triangolo cestistico del ...

Aperitivo delle feste : ecco i cocktail del Natale : KANZI CAIPIROSKABUBBLES KANZI cocktailOk lo sappiamo, il vino del Natale è senza dubbio il vin brulé. Non solo è buono, ma è perfetto per scaldarsi (per esempio se visitate i mercatini), ed è un rimedio tradizionale – e testato – contro il raffreddore (e qui ve ne diamo la ricetta). Ma il cocktail? Anche il cocktail per le feste del Natale è bello che sia a tema. Per esempio? Beh già se tra gli igredienti ci sono mela e cannella, ...