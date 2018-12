Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l' Inter | Milik favorito in attacco

Manovra - Giuseppe Conte e la durissima risposta a Giorgio Napolitano : dito puntato contro l'Europa : Per il fatto che la Manovra sia stata approvata quasi "al buio", senza passaggio in commissione e con voto sul maxi-emendamento, in molti hanno gridato al "rischio democratico". Prima le lacrime di Emma Bonino, poi le accuse di Giorgio Napolitano. Ora, in un'intervista a La Stampa, arriva la rispost

Manchester United - Solskjaer punta un titolarissimo del Napoli : Ole Gunnar Solskjaer, sostituto di José Mourinho sulla panchina del Manchester United, ha individuato nella difesa il reparto che principalmente necessita di rinforzi. Il norvegese, traghettatore fino al termine della stagione, proverà a convincere la dirigenza del club ad accontentarlo sul mercato, da cui spera di ottenere almeno un centrale di livello internazionale. Secondo il Mirror il primo della lista di Solskjaer sarebbe Kalidou ...

Napoli - Rog o Diawara in uscita. Giuntoli punta Oliva del Nacional di Montevideo : Il mercato di gennaio non è mai stato particolarmente scoppiettante in casa Napoli negli ultimi anni. Anche nella passata stagione, nonostante gli azzurri fossero campioni di inverno, si cercò ...

Europa League - conclusa la prima fase : i bookmakers puntano sulla finale Chelsea-Napoli : I bookies propongono ottime quote per la sfida tra il Napoli di Ancelotti e il Chelsea dell’ex Sarri in finale di Europa League Una ha dominato il girone di appartenenza, l’altra è arrivata ai sedicesimi di Europa League passando per la Champions. Cammini differenti a parte, Chelsea e Napoli sono le due grandi favorite per il trionfo in Europa League e accendono una lampadina nella mente dei bookmaker. Gli analisti Sisal ...

Napoli - il rammarico e gli errori : adesso si punta all'Europa League : Il Napoli ha sbagliato l?ultima partita, la più importante. Milik avrebbe potuto consegnargli la qualficazione ma ha calciato male. Ko a Liverpool e fuori dalla Champions:...

Milenkovic-Napoli - i partenopei puntano il terzino viola : i dettagli : MILENKOVIC NAPOLI- Il Napoli punta forte su Milenkovic. Come riportato da “Calciomercato.it”, il terzino della Fiorentina sarebbe un chiaro obiettivo di Giuntoli in vista delle prossime sessioni di mercato. Il giocatore piace anche alla Juventus, sul quale Paratici si è mosso con grande anticipo e con forte decisione. Tuttavia il Napoli potrebbe provare l’affondo già […] L'articolo Milenkovic-Napoli, i partenopei puntano ...

Napoli - tra le statuine del presepe di san Gregorio Armeno spunta quella di Hitler. Su Twitter : “Vergogna” : Com’è possibile che tra le statuine del presepe di san Gregorio Armeno sia comparsa quella di Hitler? Impossibile saperlo. Fatto sta che molti turisti sono rimasti sconcertati quando l’hanno notata lì, con il braccio destro alzato a simulare il saluto nazista. “Possiamo dire che il presepe a San Gregorio Armeno ci è scappato di mano?”, si legge sul tweet di Tommaso Ederoclite, presidente dell’assemblea metropolitana ...

Appuntamento con il “Monday Night” : dove vedere Atalanta-Napoli in Tv : Si chiude questa sera la 14esima giornata di Serie A con la sfida tra Atalanta e Napoli in programma a Bergamo L'articolo Appuntamento con il “Monday Night”: dove vedere Atalanta-Napoli in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Dema punta su Imu e rifiuti. Ma Panini : 'Si può solo vivacchiare' : Ore di dibattito, una forte critica da parte delle opposizioni con M5S e Forza Italia sugli scudi insieme al Pd, ma alla fine la lunghissima maratona di bilancio - finita a notte fonda - ha visto la ...

Napoli - Dema punta su Imu e rifiuti. Ma Panini : «Si può solo vivacchiare» : Ore di dibattito, una forte critica da parte delle opposizioni con M5S e Forza Italia sugli scudi insieme al Pd, ma alla fine la lunghissima maratona di bilancio - finita a notte fonda - ha visto la...

Napoli - de Magistris punta alle Europee : 'Ma io non sarò candidato' : 'Io non sono candidato. Ringrazio chi chiede una mia candidatura, ma ora è importante aver lanciato un appello per unire esperienze differenti che si riconoscono in valori comuni'. Così si è espresso ...

Napoli - ecco i furbetti della Cumana : in decine saltano i tornelli nell'ora di punta : La gara tra i furbetti del biglietto continua in tutta la città. Questa volta la stazione è quella della Cumana di Fuorigrotta dove, soprattutto di prima mattina, l'affluenza è alta. La corsa tra i ...

Dal 27 al 29 novembre : Arkeda Open House Napoli - appuntamenti per non addetti ai lavori in studi - case e cantieri di architetti : L'idea del progetto prevede di rappresentare un universo ancora poco esplorato dal pubblico, il mondo degli architetti, la cui nobile professione è considerata perlopiù appannaggio di pochi e vista ...

Addio seconda punta - Insigne è il sottopunta del Napoli : Le “nuove” due punte Il 4-4-2 elastico di Carlo Ancelotti ha portato a un cambiamento tattico sostanziale per il Napoli. La squadra azzurra è stata trasformata rispetto all’ultimo triennio, non tanto per i principi di base o il modo di giocare il pallone quanto per la diversa occupazione degli spazi di gioco. In fase difensiva, ci sono quattro elementi a garantire copertura; per quella offensiva, altri quattro occupano il campo in ampiezza ...