Il Milan porta l’Uefa al Tas | “disappunto per la sentenza | avviato il ricorso”

Il Milan riporta l'Uefa al Tas : "Il club esprime disappunto per la sentenza" : ... CFCB,, esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". Non resta che attendere il nuovo capitolo di questa telenovela. Gasport

Milan - Gattuso a rischio esonero : Gazidis ha il sostituto a portata di mano : Milan, Gattuso a rischio esonero ed il neo amministratore delegato Gazidis ha in mente un nome per rinnovare le ambizioni rossonere Milan, Gennaro Gattuso è a rischio esonero dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina di fronte al pubblico di San Siro. Intendiamoci, il tecnico rossonero non verrà sollevato all’istante, ma si giocherà il proprio futuro nelle prossime due giornate ravvicinate, il 26 e 29 di dicembre. Si tratta di ...

Gazidis ha un chiodo fisso : “riportare il Milan in alto!” : Milan, Ivan Gazidis ha parlato nel corso della festa di Natale del settore giovanile rossonero del futuro del club “Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club. Stiamo cercando di fare qualcosa di incredibile tutti insieme. Cerchiamo di riportare il Milan in alto“. Lo dice l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, nel corso della festa di Natale del settore giovanile rossonero. ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Milano : perde il portafogli ma una donna lo riconsegna intatto ai carabinieri : Una vicenda molto particolare, e inconsueta allo stesso tempo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Milano, precisamente nel piccolo comune di Binasco. Una prostituta presente su una strada provinciale nell'hinterland milanese, dove ogni sera le 'lucciole' attendono i loro clienti, si è resa protagonista di un gesto di molto onesto. La donna ha riconsegnato indietro in maniera intatta un portafogli ritrovato nei pressi di un ...

Milan - i ricavi dell’Europa League : il ranking storico porta 3 milioni : L'eliminazione e la sanzione dell'Uefa per il FPF ridurranno i premi che il Milan potrà incassare dall'Europa League 2018/19. L'articolo Milan, i ricavi dell’Europa League: il ranking storico porta 3 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Eppela un portale dedicato ai viaggi con gli amici a quattro zampe - Milano Post : È on line da lunedì 26 novembre il progetto Conpet: viaggiare nel mondo con il proprio animale , selezionato per il crowdfunding sulla piattaforma Eppela e presente nella nuova area Pet Friends. Con ...

Olympiacos Milan - Gattuso : 'Gara importante per il club. Problemi per Suso - da valutare' : E' uno dei migliori al mondo e può essere nervoso se le cose non girano. Lui può farci svoltare in Europa. 19:41 12 dic Domanda a Gattuso: sulle eliminazioni di Napoli e Inter Sicuramente dispiace ...

Olympiacos Milan - Gattuso : 'Gara importante per il club. Stadio caldo - ma in campo scendono i giocatori' : E' uno dei migliori al mondo e può essere nervoso se le cose non girano. Lui può farci svoltare in Europa. 19:41 12 dic Domanda a Gattuso: sulle eliminazioni di Napoli e Inter Sicuramente dispiace ...

Milano - trovano portafogli pieno di denaro e lo restituiscono al proprietario : Erano appena usciti di scuola quando hanno trovato per terra un portafogli pieno di denaro. Xu Wenbo e Karawe Thanthrige Savindu , i due amici, cinese e cingalese, che frequentano la media "Rinascita" ...

Calciomercato Milan - la nuova idea per l’attacco porta a Batshuayi : Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con la ricerca di un centravanti per allungare la rosa: le ultime novità Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti, come rivelato da Leonardo nelle ultime ore. La pista Ibrahimovic si è definitivamente raffreddata, quella Quagliarella non sembra decollare. Dunque il ds del Milan si sta muovendo su un nuovo fronte, quello che porta a Batshuayi. Secondo ...

Europa League - buone notizie per il Milan : un’assenza importante nell’Olympiakos : L’Olympiakos ha annunciato la rescissione del contratto con Yaya Tourè. Il 35enne centrocampista ivoriano, che con la sua nazionale vanta 102 presenze, era tornato al club del Pireo questa estate, dopo una prima esperienza nella stagione 2005-2006. L’ex Manchester City e la società si sono separati di comune accordo. Tourè non si e’ adattato agli schemi del tecnico portoghese Pedro Martins e ha giocato solo cinque partite ...

Volley – Domani un importante recupero per la Revivre Axopower Milano : esame “mondiale” contro l’Itas Trentino : esame “mondiale” per Milano: Domani la Revivre Axopower in trasferta a Trento. recupero della decima di Superlega contro l’Itas Trentino, campione del mondo per club 2018 Non finiscono mai gli esami per la Revivre Axopower Milano che Domani torna nuovamente in campo per il recupero della decima giornata del campionato italiano maschile di pallavolo. Alle ore 20.30, infatti, si gioca il match tra la formazione di Andrea Giani e ...

Pacifico : due importanti appuntamenti a Milano : Grande musica nel capoluogo. Pacifico arriva a Milano per due importanti appuntamenti. Domenica 9 dicembre il cantautore si esibirà allo