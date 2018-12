Il giallo di Mattia | trovato morto dopo una gita | forse il corpo è stato spostato Video

Io giallo di Mattia - trovato morto dopo una gita in baita «Non esclusa alcuna ipotesi» : Il 30enne aveva preso in affitto il rifugio per trascorrere una breve vacanza. Ancora nessuna notizia sulle cause del decesso, gli inquirenti indagano a tutto campo

