Il concerto degli U2 per i senzatetto a Natale | video dall’evento benefico a Dublino con

Ladispoli cancella il concerto di Jovanotti per le proteste degli ambientalisti : E' diventato un piccolo caso, l'esclusione di Ladispoli dal nuovo tour di Jovanotti. La spiaggia del litorale laziale era stata inserita nel tour Jova Beach party 2019, tutto dedicato a live nelle ...

I messaggi degli artisti dopo Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta - da Benji e Fede a Laura Pausini e Negramaro : Al tragico bollettino della strage avvenuta a Corinaldo durante l'attesa del concerto di Sfera Ebbasta seguono i messaggi degli artisti che, appresa la tragica notizia, hanno voluto esprimere il loro pensiero attraverso i canali social. Alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nei pressi di Ancona, qualcuno avrebbe generato il panico con uno spray urticante che ha messo in fuga i presenti, ma nella calca ci sono state delle vittime. Il ...

Sfera Ebbasta - 6 morti al concerto/ Video choc a Corinaldo. Da Jovanotti a Ramazzotti - cordoglio degli artisti - IlSussidiario.net : Sfera Ebbasta: 6 morti e 13 feriti gravi al concerto a Corinaldo. Spray al peperoncino poi il caos: Salvini, 'più gente del consentito in discoteca'.

ALBA/ Emozioni al concerto unico degli studenti delle scuole musicali : Alunni e strumenti di quattro scuole albesi per un unico concerto musicale sul palco della sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi "G. Morra" di ALBA. Venerdì 16 novembre, gli studenti dell'...

Malore per il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry dopo un concerto : Momenti di paura per il chitarrista degli Aerosmith e degli Hollywood Vampires, Joe Perry, che è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori insorti dopo una performance da ospite in un concerto di Billy Joel, a New York.Lo staff di Perry ha tranquillizzato i fan, spiegando che ora il musicista è vigile e reattivo, pur restando ricoverato in ospedale. Dovrebbe tornare sui palchi verso la fine di questo mese. Il ...

Malore per Joe Perry degli Aerosmith - ricoverato d’urgenza dopo un concerto : aggiornamenti sulle condizioni di salute : Malore per Joe Perry degli Aerosmith dopo un concerto a New York. L'artista ha tenuto un live con Billy Joel, al Madison Square Garden di New York, e subito dopo ha accusato un Malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il primo a darne la notizia è stato il sito deadline.com. La vicenda è poi rimbalzata in rete in tutto il mondo e TMZ ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione che si è verificata nel backstage del ...

Malore per il chitarrista degli Aerosmith durante il concerto : intubato nel backstage : Il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry , ha avuto un Malore durante un concerto con Billy Joel, al Madson Square Garden di New York , ed è stato ricoverato in ospedale. Ne dà notizia il sito ...

Una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks? La locandina del concerto fake spopola in rete : In molti avranno sgranato gli occhi di fronte a quella locandina molto ben riprodotta che annuncia una reunion degli Oasis a giugno 2019 al Firenze Rocks. L'evento creato su Facebook invita tutti a partecipare il 15 giugno, alla Visarno Arena, alla kermesse Firenze Rocks per la grande reunion degli Oasis coi fratelli Gallagher di nuovo insieme. Peccato che sia palesemente una fake news. Non solo non c'è alcuna reunion degli Oasis in vista, ...