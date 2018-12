Il calciomercato del giorno – Balotelli prepara il ritorno in Italia VIDEO

calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...

calciomercato - il Napoli ha le mani su Almendra del Boca Juniors : Agustìn Almendra, uno dei migliori prospetti del calcio argentino, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. La dirigenza azzurra ha blindato il centrocampista del Boca Juniors, classe ...

calciomercato : maxi offerta del Psg per un gioiello del Napoli : Dopo la rottura con Rabiot, che non prolungherà il proprio contratto con il Paris Saint Germain, lo sceicco Al Khelaifi si tuffa nel mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Stando al Corriere dello Sport, i parigini sarebbero interessati ad Allan, motorino del centrocampo del Napoli. Nei giorni scorsi, l’agente del brasiliano avrebbe incontrato il ds azzurro Giuntoli per comunicare l’interesse del club francese, ...

calciomercato – Fabregas lascia il Chelsea? Dalla Francia il sogno di mercato del Monaco : Stampa francese: il Monaco pensa al colpo Fabregas a gennaio E’ Cesc Fabregas il sogno di mercato del Monaco, a quanto riporta ‘L’Equipe’ il centrocampista del Chelsea è nella lista dei desideri del club monegasco per la sessione invernale di mercato. Al momento la strada per portare il giocatore spagnolo 31enne nel Principato sembra in salita ma sotto traccia il Monaco sta lavorando anche ad altri colpi di mercato, ...

calciomercato Cagliari - si fa sul serio per un centrocampista del Boca : Il Cagliari è sulle tracce di Nahitan Nandez. Per il centrocampista del Boca, protagonista ai mondiali russi con la maglia dell’Uruguay, i sardi avrebbero formulato un’offerta ufficiale, come ha rivelato il procuratore del giocatore ai microfoni di TyC Sports: “In questo momento ho un’offerta da parte del Cagliari. Il Boca Juniors la valuterà e poi mi faranno sapere. Nandez, dopo la finale, mi ha detto che per rimanere al ...

calciomercato Inter : nel mirino Tchouaméni - talento della Ligue 1 : Calciomercato Inter – L’Inter nella sessione di Calciomercato di gennaio sarà alla ricerca di rinforzi sia per il presente che per il futuro. Infatti il nuovo amministratore delegato dell’area sport Beppe Marotta ha l’obiettivo di formare un organico in grado di competere con la Juventus per lo scudetto e, nel giro del più breve tempo […] L'articolo Calciomercato Inter: nel mirino Tchouaméni, talento della Ligue 1 ...

calciomercato Inter - Tchouameni del Bordeaux è un obiettivo : Mirino ben puntato e obiettivo individuato, l' Inter è al lavoro per rinforzarsi sul mercato in chiave futura. La società nerazzurra sta seguendo con molta attenzione Aurelien Tchouameni , giovane ...

calciomercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

calciomercato Serie A - gli obiettivi delle big : le ultime : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati accostati […] L'articolo Calciomercato Serie A, gli obiettivi delle big: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Il calciomercato oggi – Innesto Genoa - le mosse delle altre squadre di A : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta attraversando un momento molto difficile in campionato, la squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma mentre nello scontro salvezza è arrivato solo un pareggio contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, arriva il primo Innesto ed è un portiere. E’ fatta per l’estremo difensore della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato uno dei ...

La controriforma della Serie A : calciomercato aperto fino al 31 gennaio : Cancellata la riforma del Commissario straordinario della Figc, Fabbricini: la finestra invernale del calciomercato chiuderà il 31 gennaio e non il 18 come deciso. L'accorciamento ha resistito " ad ...

calciomercato - offerta del Genoa all'Empoli per Krunic : Rade Krunic il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Genoa. Un'idea che torna di moda per il centrocampo rossoblù, un reparto che in questa prima parte di stagione ha incontrato qualche ...

calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

calciomercato - c’è la proroga per la chiusura della sessione invernale : Come anticipato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina, la chiusura del Calciomercato invernale è stata prorogata al 31 gennaio. A deciderlo proprio l’Assemblea della Lega Calcio. Le porte del mercato riapriranno comunque il 3 gennaio, come previsto originariamente, ma le squadre avranno due settimane in più per portare a termine tutte le trattative del caso. Nella riunione, inoltre, Luigi De Siervo è stato nominato nuovo ...