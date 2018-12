Il Boxing day in Serie A | la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta | il Milan si

Toro prepara Boxing day - Sirigu in dubbio : ANSA, - TORINO, 24 DIC - Ancora terapie per Salvatore Sirigu, alle prese con l'infortunio alla schiena subito nel derby. Il portiere non si è allenato col resto del Torino e difficilmente sarà in ...

Leicester - birra e dolci ai tifosi nel Boxing day prima della partita contro il Manchester City : Il Leicester festeggerà il Boxing Day a modo suo: birre e dolci per i tifosi. Eh sì, tutto vero. Un'iniziativa messa in atto prima della gara contro il Manchester City del 26 dicembre . Questione di...

Premier League - il Boxing day in diretta esclusiva su Sky : Il 26 dicembre anche il massimo campionato inglese scende in campo per il turno di campionato. Su Sky le fasi salienti di alcuni incontri delle 16.00. L'articolo Premier League, il boxing day in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Boxing day a Santo Stefano. Probabili formazioni e dove vedere le partite in tv : Dall'ostica trasferta di Bergamo per la Juventus al posticipo Inter-Napoli acceso dal caso Nainggolan, passando per l'inedita sfida tra i fratelli Inzaghi: tutto il programma del 18esimo turno

Serie A calcio - quando si gioca durante le feste? Orari - tv e streaming delle partite del 26 e 29 dicembre. C’è il Boxing Day! : La Serie A di calcio scende in campo anche durante il periodo natalizio con un ricco menù di partite. Si parte mercoledì 26 dicembre con un Boxing Day in cui si svolgeranno tutte le gare della diciottesima giornata, mentre il turno successivo si giocherà sabato 29, anche in questo caso con tutte le partite condensate in un unico giorno. Il programma di Santo Stefano prevede il lunch match delle 12.30 tra Frosinone e Milan, poi alle 15.00 ...

La Serie A sostiene Movember durante il suo primo Boxing Day : La Serie A scenderà in campo durante il suo primo Boxing Day sostenendo Movember, la fondazione che si impegna a cambiare il volto della salute maschile. L'articolo La Serie A sostiene Movember durante il suo primo Boxing Day è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Napoli - che successo per il “Boxing day” : già venduti 56.000 biglietti : 56.000 biglietti per la gara del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli sono già stati venduti ed il numero è destinato a salire Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la sfida del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli. Per il big match della 18esima giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Meazza’, annuncia il club nerazzurro, sono già stati venduti 56.000 biglietti. Tutti i tifosi verranno coinvolti in una ...

Inter - Boxing day a San Siro : venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli : L'Inter si prepara al primo Boxing Day della Serie A a San Siro: per la sfida col Napoli del 26 dicembre venduti già 56.000 biglietti L'articolo Inter, Boxing Day a San Siro: venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.