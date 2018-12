Il bagno nel mare di Favignana | per il Natale 2018 Il video

Regno Unito - annega la figlia nella vasca da bagno e le dà fuoco : non colpevole : Sosteneva che una potenza angelica le avesse ordinato di uccidere sua figlia, annegarla quindi nella vasca da bagno e darle fuoco era per lei ‘lecito'. Carly Ann Harris, una donna di 38 anni di Trealaw (Galles), affetta da psicosi, ha compiuto il crimine l'8 giugno scorso. Nonostante questo, la donna è stata riconosciuta come non colpevole, proprio perché affetta da una particolare forma di schizofrenia. La donna, per tale motivo, è attualmente ...

L’iPhone in carica cade nella vasca da bagno : giovane atleta russa muore folgorata : Una campionessa sportiva russa di soli 15 anni è morta folgorata dopo aver fatto cadere accidentalmente il cellulare nella vasca da bagno. Irina Rybnikova era una campionessa di pancrazio, una forma di lotta e pugilato originatasi nell’antica Grecia. I parenti riportano che la giovane aveva collegato il suo iPhone al caricabatteria nella sua casa nella città di Bratsk, in Siberia, e che il cellulare è poi caduto nella vasca. Irina è stata ...

Russia - cade lo smartphone nella vasca da bagno : la morte orribile di questa ragazza : "Sognava di diventare una campionessa del mondo', ha detto un'amica. 'I nostri cuori sono spezzati. E' così vuoto ora senza di lei", ha detto la sorella della 15enna a Komsomolskaya Pravda . Per ...

Mette lo smartphone a caricare mentre fa il bagno - cellulare cade nella vasca : 15enne muore : "Sognava di diventare una campionessa del mondo", ha detto un'amica. "I nostri cuori sono spezzati. E' così vuoto ora senza di lei", ha detto la sorella della 15enna a Komsomolskaya Pravda . Anche la ...

Il cellulare cade nella vasca da bagno e la folgora : muore 15enne - campionessa di arti marziali : Un tragico quanto banale incidente ha sconvolto la Russia: Irina Rybnikova, 15enne giovane campionessa di pancrazio (specialità di combattimento tra lotta e pugilato), è morta fulminata nella vasca da bagno in casa mentre era intenta ad inviare sms col suo smartphone messo in carica. Il telefono, scivolatole dalle mani e finito in acqua, ha ucciso la giovanissima folgorandola.Il corpo senza vita è stato ritrovato dai ...

Scatenati in costume da bagno nella neve : un balletto 'da brividi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Russia - le cade il cellulare in carica nella vasca da bagno : muore folgorata a 15 anni : Irina Rybnikova aveva solo 15 anni ed era inoltre già riuscita ad ottenere grandi successi nello sport: soltanto due mesi fa si era aggiudicata la vittoria al campionato giovanile di pancrazio. Purtroppo un disgrazia l'ha portata via dalla sua famiglia e dal suo amato sport. La ragazza è infatti deceduta dopo che il suo iPhone è caduto nella vasca mentre lei stava facendo il bagno. Alcuni familiari l'hanno ritrovata poco dopo, ma purtroppo la ...

Chiarimenti su Irina Rybnikova - 15enne russa folgorata dall’iPhone nella vasca da bagno : Si stanno spendendo moltissime parole attorno a Irina Rybnikova, 15enne russa abbastanza popolare nel suo Paese, trattandosi di un'atleta dal sicuro avvenire. La ragazza sarebbe morta dopo essere stata folgorata nella vasca da bagno a causa del suo iPhone. Moltissime testate ci parlano di un incidente dovuto non solo allo scivolamento dello smartphone in acqua, ma soprattutto dal fatto che in quel momento lo stesso dispositivo fosse in carica. ...

iPhone in carica cade nella vasca da bagno : Irina muore a 15 anni · IxR : È così vuoto ora senza di lei" Irina amava lo sport: "Sognava di diventare una campionessa del mondo' la ricorda così un 'amica. "Era una persona fantastica, la migliore e la più amata. Ha sempre ...

Arti Marziali - la giovane promessa Irina Rybnikova muore folgorata dal suo iPhone mentre fa il bagno nella vasca : muore giovane stella delle Arti Marziali in Russia, Irina Rybnikova deceduta dopo aver messo in carica il suo iPhone mentre si trovava nella vasca da bagno Una tragedia si è consumata in Russia sabato. Irina Rybnikova, mettendo in carica il suo iPhone mentre stava facendo il bagno nella vasca di casa sua, è rimasta folgorata. I parenti che hanno trovato il corpo della 15enne esanime non hanno potuto fare nulla, la giovane campionessa ...

Manda sms mentre è nella vasca da bagno - l'iPhone cade nell'acqua e muore fulminata a 15 anni : Una ragazzina di 15 anni è morta fulminata nella vasca da bagno . Stava Mandando degli sms agli amici quando l' iPhone le è scivolato dalle mani finendo nell'acqua uccidendola sul colpo . Il corpo ...

Manda sms mentre è nella vasca da bagno - l'iPhone cade nell'acqua e muore fulminata a 15 anni : Una ragazzina di 15 anni è morta fulminata nella vasca da bagno. Stava Mandando degli sms agli amici quando l'iPhone le è scivolato dalle mani finendo nell'acqua uccidendola sul...

Mette a caricare l’iPhone mentre fa il bagno - il telefono cade nella vasca : 15enne muore folgorata : Irina Rybnikova era una stella dello sport in Russia. Due mesi fa ha vinto il campionato giovanile di pancrazio, un misto di lotta e pugilato, originario dell'Antica Grecia. A trovarla nella vasca sono stati alcuni parenti: era già troppo tardi.Continua a leggere

Sexy e spiritosa - Belen eccita i fan sui social : il VIDEO nella vasca da bagno è però… ingannevole : Belen Rodriguez sempre sensuale sui social: questa volta però la showgirl argentina si prende gioco scherzosamente dei suoi fan Belen Rodriguez è una delle donne del mondo dello spettacolo più seguita, amata e al tempo stesso criticata. La Sexy showgirl argentina è ben consapevole della sua bellezza e sa come mettersi in mostra nel modo giusto, scollature hot, espressioni sensuali e tanto altro: Belen ha le armi giuste per sedurre ...