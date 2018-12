Il 2018 di Brembo | leader nel motorsport mondiale

motorinolimits

(Di martedì 25 dicembre 2018)nelle applicazioni di impianti frenanti e sistemi ad elevate prestazioni, conferma la propria supremazia tecnologica nelattraverso i grandi successi conquistati nelle competizioni motoristiche del. Presente in Formula 1 dal 1975,può vantare la vittoria in 404 Gran Premi per un totale di 25 Campionati del Mondo Piloti e 28 … L'articolo IldinelMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.