I morti per lo tsunami in Indonesia sono 429

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Indonesia - oltre 370 morti per lo tsunami/ Ultime notizie video - erutta il vulcano Krakatoa : "11mila sfollati" : tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 370 morti e mille feriti, allerta massima. Più di 11mila sfollati, l'emergenza continua

Tsunami in Indonesia - il bilancio si aggrava : almeno 373 morti - 128 dispersi : Sale a 373 morti il bilancio ancora provvisorio delle vittime dello Tsunami che ha sconvolto l'Indonesia, stando all'Agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri. Il suo portavoce, Sutopo Purwo Nugroho, ha fatto sapere che al momento si contano 128 dispersi mentre i feriti sono 1.459.Al momento non si ha notizia di italiani coinvolti. "Noi italiani siamo vicini al popolo Indonesiano, con spirito di forte solidarietà e sincera amicizia ...

Porti chiusi per Open Arms e Sea Watch. Salvini : “Meno morti in mare grazie a me” : Preoccupano le condizioni meteo in mare, si prevede un peggioramento. La nave di Open Arms con 300 persone a bordo sta ancora navigando verso la Spagna, mentre quella di Sea Watch, che trasporta 33 persone, sta ancora aspettando un porto in cui sbarcare. Salvini: "Io sono orgoglioso di aver fatto diminuire il numero dei morti in mare".Continua a leggere

Indonesia - oltre 280 morti. “Sistema di allarme per gli tsunami non funziona dal 2012” : oltre 280 morti, più di mille feriti, almeno 57 dispersi. Devastazione e case distrutte. Ma i numeri che definiscono la tragedia in Indonesia sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. All’origine del disastro una frana sottomarina provocata dall’eruzione del vulcano Anak Krakatau, circostanza che ha attivato lo tsunami e si è combinata con un’onda di marea più alta del solito a causa della luna piena. Lo tsunami ha colpito le spiagge ...

Almeno 280 morti in Indonesia per lo tsunami : I soccorsi per aiutare gli oltre mille feriti proseguono, tra grandi difficoltà e centinaia di edifici distrutti

Tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Krakatoa : 222 morti e 843 feriti e 28 dispersi. Non ci sono stranieri tra le vittime : Tsunami in Indonesia, catastrofe nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. Sale a...

Tsunami Indonesia : 168 morti - 745 feriti |"Per ora no stranieri tra vittime" - Foto - Video : L'onda anomala potrebbe essere stata provocata da frane sottomarine innescate dalla recente eruzione del vulcano Krakatoa

