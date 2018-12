I migliori 10 video musicali del 2018

migliori app per rallentare video : Alcuni degli ultimi top di gamma presenti sul mercato permettono di registrare video in slow-motion addirittura fino a 960 FPS (vedi Samsung Galaxy Note 9 o Sony Xperia XZ3). Tuttavia, molti non sanno che è leggi di più...

migliori auguri buon Natale 2018 : immagini - frasi e video WhatsApp del 25 dicembre : Come ogni anno eccoci qui riuniti per darvi qualche spunto per fare gli auguri buon Natale 2018, in modo da essere fin da subito pronti in vista del 25 dicembre. Oggi che è l'anti-vigilia potreste iniziare a guardarvi intorno per confezionare in tempo i vostri messaggi, da poter mandare anche su WhatsApp, oltre che sugli altri canali social a disposizione. Cominciamo dalle frasi di auguri buon Natale 2018, quelle che per alcuni potrebbero ...

Buon Natale 2018 : i migliori video online per inviare i vostri auguri : E' giunto il periodo natalizio e in tanti ci scambieremo gli auguri utilizzando i vari mezzi tecnologici a nostra disposizione e soprattutto il nostro cellulare. Vogliamo regalarvi con questa...

Videogiochi 2018 - i migliori videogame per PS4 - PC e Xbox : Come ogni anno, il 25 dicembre si avvicina e con esso l’ansia dei regali. Cosa fare per risultare originale in un’epoca in cui tutti sembrano avere già tutto? Regalare un videogioco potrebbe essere la soluzione per risolvere il problema con stile, tanto più che il 2018 è stato un anno davvero ricco di uscite di spessore, quindi stare dietro a tutte era praticamente impossibile. Approfittando poi degli sconti e delle offerte che i ...

Quali sono i migliori videogiochi del 2018? I game of the year di sviluppatori - attori - artisti e molti altri : Quando si guarda al 2018 ci si trova di fronte a una quantità davvero notevolissima di videogiochi di buona se non ottima Qualità. Scegliere un solo game of the year è a dir poco complicato ma quest'oggi vogliamo darvi una mano con un elenco molto interessante.VG247.com ha interpellato sviluppatori, artisti e attori con una domanda semplicissima: qual è il miglior gioco di questo 2018? Le risposte sono a volte scontate e si concentrano su ...

Red Dead Redemption 2 : ecco come sono stati realizzati i migliori cavalli mai visti in un videogioco : Red Dead Redemption 2 è indubbiamente una delle maggiori espressioni della cultura videoludica del nostro periodo storico, e delle oltre 50 ore di gioco necessarie per portare a termine solo la campagna principale, gran parte di essere le trascorreremo in sella al nostro fidato cavallo, compagno imprescindibile di ogni nostra scorribanda.come riporta Theguardian Rockstar e i suoi artisti hanno svolto un lavoro egregio nella rappresentazione di ...

Red Dead Redemption 2 : ecco come sono stati realizzati i migliori cavalli mai fatti in un videogioco : Red Dead Redemption 2 è indubbiamente una delle maggiori espressioni della cultura videoludica del nostro periodo storico, e delle oltre 50 ore di gioco necessarie per portare a termine solo la campagna principale, gran parte di essere le trascorreremo in sella al nostro fidato cavallo, compagno imprescindibile di ogni nostra scorribanda.come riporta Theguardian Rockstar e i suoi artisti hanno svolto un lavoro egregio nella rappresentazione di ...

Il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

I migliori videogiochi in offerta per il Black Friday : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Chi non ha desiderio di un videogioco in più, di una console nuova, o magari anche di un nuovo monitor dedicato al gaming? Oggi potrebbe essere il giorno ...

Offerte videogiochi Black Friday Amazon : migliori console - giochi e accessori scontati il 23 novembre : Al via tutte le Offerte videogiochi Black Friday Amazon: oggi 23 novembre è il giorno più importante dell'anno per approfittare degli sconti sui giochi, console e accessori. Ricordiamo che si tratta di Offerte del giorno su Amazon, che quindi dureranno 24 ore immaginiamo fino ad esaurimento scorte. In questo stesso articolo riporteremo anche le Offerte lampo, che saranno disponibili solo per poche ore. Ecco quindi tutte le migliori Offerte, ...

Aspettando il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

Aspettando il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...

Black Friday 2018 : le migliori offerte dedicate all'Home Video : Partiamo dunque con la nostra selezione di offerte per il mondo Home Video. Sconti oltre il 70% Jurassic Collection: The Gate Limited Edition , 4 Blu-Ray, a 19,99' , -78%, Heroes " Stagioni 1-4 , ...

Aspettando il Black Friday di Amazon : tutte le migliori offerte su videogiochi e tecnologia : Ormai, come da tradizione, noi di Eurogamer siamo qui per suggerirvi le migliori offerte a tema videoludico e tecnologico di questo Black Friday 2018.Come ogni anno, gli sconti del Black Friday non sono buoni solo il giorno del venerdì nero, ma anche nel corso di tutta la settimana! Ecco perché qui di seguito potete già trovare un sacco di offerte super-vantaggiose.Iniziamo subito con quelli che, a nostro avviso, sono gli sconti più succulenti ...