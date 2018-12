I Delitti del BarLume | su Sky Cinema a Natale e Capodanno due nuovi episodi

I Delitti del BarLume - torna su Sky il “Barre” che fa morire (anche dalle risate) : a Pineta ammazzano anche il prete e i “Bimbi” vanno in Argentina : Ancora qualche ora e scoppierà di nuovo l’estate. Succede – come ogni anno di questi tempi – a Pineta, località balneare la cui media di omicidi ormai fa spregio all’intero Honduras. All’ora di cena del giorno di Natale, gli abbonati SkyCinema avranno finalmente la scusa per levarsi dal tavolino per poggiare gli occhi – strabuzzanti di brodi, lessi e zucchero a velo – sui Delitti del BarLume, il barre della west coast ...

Da Pineta all'Argentina - le nuove avventure de 'I Delitti del BarLume' : Torna a Natale e Capodanno la divertente, ormai familiare e a volte letale provincia toscana raccontata da 'I delitti del BarLume', scritta e diretta da Roan Johnson. La serie di gialli a tinte comedy ...

Natale e Capodanno con i Delitti del BarLume : Sky lancia due nuovi episodi con Corrado Guzzanti guest star : Natale e Capodanno con un regalo speciale da parte di Sky che ai propri abbonati ha messo sotto l'albero due nuovi episodi de I Delitti del BarLume. La serie tv ispirata ai romanzi di Marco Malvadi e ambientata nella provincia toscana è pronta a tornare sul piccolo schermo gli episodi dal titolo Il battesimo di Ampelio e Hasta Pronto Viviani, il primo in onda il 25 dicembre e il secondo proprio a Capodanno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e ...

I Delitti del BarLume - su Sky torna il “Barre” che fa morire (anche dalle risate) : a Pineta ammazzano anche il prete e i “Bimbi” vanno in Argentina : Ancora qualche ora e scoppierà di nuovo l’estate. Succede – come ogni anno di questi tempi – a Pineta, località balneare la cui media di omicidi ormai fa spregio all’intero Honduras. All’ora di cena del giorno di Natale, gli abbonati SkyCinema avranno finalmente la scusa per levarsi dal tavolino per poggiare gli occhi – strabuzzanti di brodi, lessi e zucchero a velo – sui Delitti del BarLume, il barre della west coast ...

“I Delitti del BarLume” - su Sky torna la serie di gialli ispirata ai romanzi di Malvaldi : Il battesimo di Ampelio e Hasta pronto Viviani : torna con due nuovi appuntamenti durante le feste natalizie la divertente e ormai familiare provincia toscana raccontata da I delitti del BarLume, la serie di gialli a tinte comedy prodotta da Sky con Palomar, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno nelle sere di Natale e Capodanno. La prima, Il battesimo di Ampelio, è attesa al debutto proprio il 25 ...

Laestadius - prete-detective a caccia di orsi - e Delitti - : Mettere un orso in pentola è una operazione poco gradevole. Specialmente bollirne la testa... Eppure succede anche questo in Cucinare un orso di Mikael Niemi, Iperborea, pagg. 508, euro 19,50,, perché ...

Igor il Russo scrive ad una giornalista : chiede 2500 € in cambio della verità sui Delitti : Norbert Feher, alias Igor il Russo, si è reso autore di diversi omicidi sia in Italia che all'estero. A dicembre scorso a Teruel in Spagna ha ucciso ben due agenti di polizia ed un allevatore che è capitato sul cammino di Igor mentre quest'ultimo era in fuga. L'uomo era ricercato anche in Italia per via degli omicidi di Budrio, dove aveva ucciso Davide Fabbri e Valerio Ferri. Per un lungo periodo, l'uomo è stato ricercato dalle forze dell'ordine ...

Usa : serial killer si accusa di una novantina di Delitti - avvenuti dal 1970 al 2005 : Samuel Little rischia di raggiungere il triste primato di serial killer più prolifico e feroce della storia degli Stati Uniti. Infatti potrebbe aver ucciso una novantina di donne, in un arco di tempo che va dal 1970 al 2005, quando viveva da nomade. Si tratta di un uomo di 78 anni, alto e robusto, che avrebbe agito per più di trent’anni, senza che nessuno abbia mai sospettato di nulla. La sua storia è venuta alla luce quasi per caso, quando nel ...

I Delitti del BarLume - rilasciato il trailer delle nuove storie a Natale su Sky Cinema : Torna Pineta e tornano i suoi amati toscanacci, fra cui il “quartetto uretra” degli irresistibili vecchini protagonisti de I Delitti del BarLume, la serie di gialli a tinte comedy pro...

Italia meno violenta : in calo i Delitti ma aumentano le vittime fra le donne : Lo rivela un rapporto Istat, secondo il quale negli ultimi tre anni è diminuito il numero degli omidici, pari allo 0,8% ogni centomila abitanti. Una percentuale fra le pià basse in Europa. Il dato ...

Sangue all’università - i Delitti del Dams : Tra la fine del 1982 e quella del 1983 a Bologna spira uno strano vento di morte. Tre delitti che hanno come vittime giovani talenti del mondo accademico si consumano per le strade di Bologna. Il primo è quello di Angelo Fabbri, allievo di Umberto Eco, il secondo quello di Francesca Alinovi, critico d'arte di fama internazionale e il terzo, Leonarda Polvani, giovane laureanda. Tutte le morti hanno come sfondo il Dams, la prestigiosa università ...

Delitti del tallio - Mattia Del Zotto «incapace di intendere e pericoloso» : Il 27enne brianzolo avvelenò l’acqua minerale che bevevano i suoi familiari: morirono i nonni paterni e una zia, altri 5 parenti si salvarono. Affetto da disturbo delirante, disse di aver voluto «eliminare gli impuri»

Morto il giornalista Roberto Canditi : raccontò la Strage di Bologna e i Delitti della Uno Bianca : Storica firma del Resto del Carlino, Roberto Canditi è Morto all'età di 72 anni dopo una breve malattia. In carriera ha raccontato le stragi di Bologna e dell'Italicus e i delitti della Banda della Uno Bianca.Continua a leggere

Delitti letterari - torna il festival di Erba : Mito e cronaca di un furto" , Sellerio editore, e Paola Pioppi " giornalista. La giornata di domenica 28 ottobre vede sul palco il susseguirsi di incontri con gli autori di genere più influenti su ...