I 5 migliori episodi natalizi delle serie tv | da Friends a Grey’s Anatomy e The Big Bang

Rick and Morty - 5 dei migliori episodi della serie animata : Rixty MinutesTotal RickallThe Ricks Must Be CrazyPickle RickThe Ricklantis MixupPer chi non l’ha mai visto è davvero difficile riassumere in poche parole o addirittura inserire in qualche categoria univoca un prodotto come Rick and Morty. Ovviamente si tratta di una serie animata per adulti che ha fatto il suo debutto il 2 dicembre 2013 (dopo un’anteprima rilasciata come pesce d’aprile il 1° aprile di quello stesso anno): ma ...