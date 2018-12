Higuain-Morata | la decisione della Juve sullo scambio Milan-Chelsea DETTAGLI

Milan - Higuain ora spera in Sarri : ma lo scambio con Morata è difficile : MilanO - È ora di diventare grandi o, meglio ancora, di diventare leader. La crisi di risultati del Milan sta coincidendo con il digiuno di gol di Gonzalo Higuain , attorno al quale si sono accese in ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : scambio con il Chelsea vicino : Calciomercato Milan – Rino Gattuso si gioca la sua permanenza sulla panchina del Milan nelle ultime due partite del 2018. Chi invece avrebbe già deciso il suo futuro sarebbe invece Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe scelto di concludere la sua esperienza con la maglia rossonera dopo appena sei mesi. Nessun dubbio da parte dell’attaccante argentino […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: scambio con il Chelsea vicino ...

Higuain-Morata - i 10 motivi per cui l’affare può andare in porto : Si avvicina una nuova giornata valida per il campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è entrato nella fase importante. Una squadra altalenante è sicuramente il Milan, momento nero per il club rossonero che nell’ultimo match contro la Fiorentina ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta che ha complicato la corsa al quarto posto. Il tecnico Gattuso rischia sempre di più e sul banco degli imputati è finito anche quello ...

Morata-Higuain - Sarri a tutto campo : chiama il Pipita e pressa Abramovich : Partiamo dalle certezze. Maurizio Sarri spinge per Higuain a Londra e lavora per piazzare il deludente Morata. A Milano, invece, Gattuso realizza l'aspirazione del Pipita di raggiungere il suo ex ...

Gattuso show sul Milan : “Montolivo non mi piace! Higuain-Morata? Ecco cosa dico” : Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha detto la sua in merito alla sconfitta rossonera contro la Fiorentina e non solo “E’ un momento complicato, oggi eravamo in emergenza, la sconfitta brucia. Abbiamo perso un po’ di brillantezza e oggi abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna. Abbiamo subìto un tiro in porta e un gol. E’ un momento no, bisogna restare lucidi e non andare alla ricerca di colpevoli“. Lo ...

Milan - Gattuso deluso : il caso Montolivo e lo scambio Higuain-Morata : Altra pesante sconfitta per il Milan nella gara di campionato contro la Fiorentina, deluso l’allenatore di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “È un momento complicato ma al di là del risultato non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo avuto poca brillantezza ma eravamo in emergenza. Ora bisogna solo trovare soluzioni e rimanere lucidi: non andiamo alla ricerca di colpevoli e non colpevoli. Dobbiamo uscire da ...

Milan - dal 2013 Higuain segna il doppio di Morata : Si parla di loro per un possibile, clamoroso, scambio di mercato tra Milan e Chelsea. Secondo la Gazzetta dello sport, dal 2013 a oggi Higuain ha segnato 153 gol, Morata la metà.

Milan - scambio Higuain-Morata : a decidere sarà la Juventus : Gonzalo Higuain e Alvaro Morata. Ap-Epa Alvaro Morata al Milan ci viene di corsa, Maurizio Sarri non vede l'ora di riabbracciare Gonzalo Higuain al Chelsea. Fosse per loro lo scambio sarebbe già fatto ...

Calciomercato Milan - Higuain Morata : possibile scambio con il Chelsea : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain e Alvaro Morata stanno vivendo delle situazioni diverse ma tutto sommato con degli elementi in comune. L’attaccante argentino sta passando un momento davvero difficile con la maglia rossonera. Il Pipita è decisamente insofferente sia per i risultati della sua squadra che soprattutto per le critiche ricevute dal tecnico Gennaro Gattuso […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain Morata: ...

Higuain lascia il Milan? Sarri 'Mi piace molto'/ Scambio con Morata nel calciomercato di gennaio? : Secondo quanto rivelato da Sky Sport Maurizio Sarri sarebbe pronto a offrire il cartellino di Alvaro Morata al Milan per arrivare a Gonzalo Higuain.

Morata-Higuain - Sarri sogna lo scambio - il Chelsea è cauto : Il Chelsea vuole cedere Morata, già a gennaio, mentre Sarri non smette di sognare Higuain a Londra, convinto di poter rivitalizzare l'argentino ora in crisi con la maglia del Milan. Dall'incontro dei ...

Scambio Higuain-Morata : Sarri ne parla in conferenza stampa - i dettagli : Maurizio Sarri ha parlato del possibile Scambio Higuain-Morata che sta accendendo il calciomercato in casa Milan e Chelsea Maurizio Sarri, com’è ovvio che sia, è stato interpellato sull’affare possibile tra Chelsea e Milan alla prima occasione utile. Durante la conferenza stampa del tecnico toscano infatti, gli è stato chiesto un parere su Gonzalo Higuain e Sarri non si è tirato indietro dal rispondere: “Mi piace molto, è un ...

Higuain per Morata : Gattuso ha deciso - : In casa Milan tiene banco la situazione relativa a Gonzalo Higuain , che non segna da troppo tempo e il cui riscatto è assai costoso. L'argentino, però, incassa la fiducia di Gennaro Gattuso , '...

Calciomercato Milan - si lavora per lo scambio Higuain-Morata (RUMOURS) : Arrivano importantissime indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta cercando un attaccante di qualità per la prossima sessione invernale ed ha messo nel mirino Alvaro Morata del Chelsea. Il centravanti spagnolo, da quando si è trasferito a Londra (lasciando il Real Madrid), non ha mai trovato continuità nelle prestazioni. Ora non viene considerato un titolare dal tecnico dei Blues Maurizio Sarri ed è un ...