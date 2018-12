Golden State Warriors-Los Angeles Lakers | NBA oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Gallinari super ma vince Golden State : Danilo Gallinari ha messo a segno 25 punti nella sfida tra i suoi Clippers e i Warriors , non riuscendo però ad evitare la sconfitta contro la squadra più forte della Nba, che si è imposta con uno ...

NBA - Golden State Warriors-Los Angeles Lakers in tv : programma - orario e streaming. LeBron James sfida Curry e Durant! : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si vivrà sotto l’albero. Cinque partite, ma ovviamente l’attesa è tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers. Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il Re dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Sarà un match entusiasmante con i campioni in carica che sono ...

NBA - Golden State-L.A. Clippers 129-127 : Curry e Durant ne segnano 77 - Gallinari non basta : I Golden State Warriors sono definitivamente pronti per la partita di Natale. Nonostante gli infortuni, le polemiche, gli scontri in spogliatoio e un interesse per la regular season a tratti volatile, ...

NBA - risultati della notte : Golden State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

Golden State ‘of Mind’ Warriors – Chef - hotel e budget illimitato : i segreti di una cultura vincente al di là del basket : Andre Iguodala svela i segreti dei Golden State Warriors: la cultura vincente si costruisce fuori dal parquet con cibo sempre a disposizione, hotel di lusso in ogni città e budget illimitato Quattro finali negli ultimi 4 anni, 3 anelli vinti, l’unico perso contro un LeBron James versione ‘Prescelto’ (battuto nelle altre 3 occasioni). Una squadra che può permettersi di lasciare fuori Cousins, vista la possibilità di ...

NBA - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

NBA - risultati della notte : Golden State cade con Utah - Phoenix sorprende Boston : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 Di ritorno dalla trasferta di cinque partite a Ovest, coach Steve Kerr aveva dichiarato che gli Warriors erano pronti a "fare filotto", inanellando una serie di ...

Basket - Nba : Lillard stende i Clippers - Golden State festeggia Curry e Durant : WASHINGTON - Notte fonda in casa Clippers, 17-13,. La franchigia di Los Angeles, ancora priva di Lou Williams, cade tra le mura amiche contro Portland, 17-13, 127-131. Si tratta della quarta sconfitta ...

Nba - ok Belinelli - perde Gallinari. Vincono Golden State e Houston : Sono ben otto gli incontri validi per la regular season Nba disputati nella notte con entrambi gli italiani in campo: Danilo Gallinari sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers e Marco Belilnelli che ...

NBA - serata da record per le stelle di Golden State : Steph Curry a quota 15.000 punti - Kevin Durant supera Larry Bird : Quelle che Steph Curry e Kevin Durant hanno raggiunto questa notte sono solamente due tappe nel percorso ancora lungo delle rispettive carriere, ma nondimeno sono due tappe che meritano di essere ...

Basket - Nba : Golden State in rimonta - Antetokounmpo stende Cleveland : WASHINGTON - Una super rimonta negli ultimi 3′ che cancella la sconfitta di mercoledì contro Toronto e manda un messaggio all'intera Nba. Golden State tira fuori l'artiglieria pesante a ...

Golden State vince in rimonta - Toronto ko : Roma, 15 dic., askanews, - Nove partite nella notte Nba. I Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings in rimonta. Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e ...