Gli sviluppatori di Battlefield V spiegano il prolungato tempo di attesa per uscire da un

Housemarque : Gli sviluppatori di Resogun e Stormdivers si stanno preparando a lavorare sul loro primo gioco tripla A : Housemarque, lo sviluppatore noto per gli sparatutto in stile arcade hardcore come Super Stardust, Resogun e Nex Machina, si sta preparando per il suo primo gioco tripla A. L'anno scorso, lo studio ha dichiarato che il genere sparatutto arcade era morto e in seguito ha annunciato il nuovo battle royale Stormdivers, ma, a quanto pare, non è tutto ciò su cui stanno lavorando. Il titolo tripla-A, appena annunciato da Housemarque, sarà basato su una ...

Il metroidvania Sundered sta per ricevere l'aggiornamento Magnate of the Gong : Gli sviluppatori svelano le principali novità : Questo venerdì, l'aggiornamento Magnate of the Gong di Sundered sarà distribuito per PC e PS4 insieme a Sundered: Eldritch Edition per Nintendo Switch e Xbox One. Mentre Thunder Lotus ha affermato che l'aggiornamento conterrà nuovi livelli e boss, non sono stati ancora discussi dettagli più specifici su ciò che contiene l'aggiornamento. Fortunatamente, il team ha chiarito ciò che i fan devono aspettarsi dal nuovo contenuto in una recente ...

Gli sviluppatori di Underworld Ascendant si scusano per i numerosi problemi e delineano la roadmap per i futuri aggiornamenti : Come riporta Gamespot, OtherSide Entertainment ha ammesso le proprie colpe per il lancio approssimativo di Underworld Ascendant e ha spiegato come intende migliorare il gioco in futuro. In un lungo post sul blog, lo studio riconosce che il titolo era pesantemente buggato e imperfetto al momento del lancio, e che i giocatori potevano aspettarsi qualcosa di più simile a Ultima Underworld. Underworld Ascendant è stato pubblicato a novembre a ...

Alle 20 in diretta con EuroTalk : scopriamo l'ispirato action Lost Paradise in compagnia deGli sviluppatori : La diretta di questa sera sarà incentrata su un interessante progetto italiano che propone un setting e uno stile piuttosto ricercati e che non passano di certo inosservati. Il protagonista della puntata di EuroTalk di questa sera sarà Lost Paradise. Ma che cos'è esattamente Lost Paradise? Ci troviamo di fronte a un action in terza persona sviluppato sfruttando l'Unreal Engine 4 che propone un combattimento dinamico caratterizzato da un mix di ...

Afterparty : il nuovo gioco daGli sviluppatori di Oxenfree si mostra in un nuovo video gameplay : Afterparty è stato annunciato lo scorso marzo e adesso, dopo qualche mese di silenzio, è tornato a mettersi in mostra con un nuovo video gameplay della durata di ben 19 minuti, tratto dalla demo del gioco.Il filmato ci permette di dare un'occhiata un po' più estesa al lavoro svolto dagli sviluppatori di Oxenfree. La storia ci metterà nei panni di Milo e Lol, due amici molto legati. Purtroppo però Lola muore e va a finire all'inferno, per cui ...

Discord Store aumenta il guadagno per Gli sviluppatori per lanciare il guanto di sfida a Steam : Discord come probabilmente saprete è una delle più popolari piattaforme di chat vocale su PC. Ebbene ora non è più solo questo, Discord ha infatti iniziato a vendere videogiochi dallo scorso agosto, riporta Polygon.Discord Store ha annunciato che raddoppierà il suo ruolo di marketplace nel 2019, consentendo a tutti gli sviluppatori di tutte le dimensioni di pubblicare, offrendo inoltre anche un'aggressiva suddivisione delle entrate di 90/10. ...

MediEvil : Gli sviluppatori parlano di come sia stato possibile rimasterizzarlo in 4K : In un lungo post apparso sul blog PlayStation, gli sviluppatori della remastered di MediEvil e quelli di altri progetti simili come quelli di Spyro e Crash Bandicoot hanno parlato delle difficoltà tecniche insite nel riprodurre un classico per la prima PlayStation, arrivando a farlo girare in 4K su PS4 Pro.Bobby Hopper, produttore associato in forze a Other Ocean, ha svelato che "non è stato facile riportare in vita Sir Dan, ma Other Ocean ...

Gli sviluppatori di Until Dawn ritornano alla VR con il thriller politico Shattered State : Come segnala Uploadvr.com, Supermassive Games sta chiudendo l'anno nel segno della VR in una forma molto migliore di quanto non sia iniziato. I primi due giochi del 2018 dello sviluppatore di Until Dawn, The Inpatient e Bravo Team per PSVR, sono stati completamente dimenticati in seguito ad un'accoglienza inaspettatamente tiepida che ha portato il team a promettere che in futuro farà di meglio, come a quanto pare è accaduto con Shattered ...

Epic sta rendendo disponibili gratuitamente a tutti Gli sviluppatori gli strumenti cross-platform di Fortnite : Come riporta Eurogamer.net, Epic ha annunciato che realizzerà la sua suite di strumenti cross-platform, creati originariamente per Fortnite, e li renderà gratuiti per l'uso da parte di tutti gli sviluppatori, a partire dal prossimo anno.L'idea, come potete immaginare, è quella di realizzare un'integrazione cross-platform, qualcosa per cui Epic è stata determinante, incoraggiando i titolari delle piattaforme dopo il successo fenomenale di ...

Per Microsoft l'Xbox Game Pass è uno strumento molto utile per Gli sviluppatori indipendenti : Il Game Pass si è rivelato decisamente un grande successo per Microsoft, per chi non lo sapesse, parliamo di un servizio in abbonamento che mette a disposizione un catalogo (sempre molto fornito) di titoli sempre in espansione. Come riporta Gamingbolt, il director del programma ID@Xbox Chris Charla ha affermato durante un'intervista di come il Game Pass si sia dimostrato molto conveniente per gli sviluppatori indipendenti:"Abbiamo un vasto ...

Anthem è il Destiny di BioWare? Gli sviluppatori parlano del confronto con il titolo Bungie : C'è chi ne ha parlato come del "Destiny Killer" o chi lo ha definito il "Destiny di BioWare". In ogni caso l'accostamento tra Anthem e Destiny è diventato una prassi sin dall'annuncio dell'ultima fatica degli sviluppatori del bistrattato Mass Effect Andromeda.Sotto alcuni aspetti il paragone è sicuramente azzeccato ma cosa ne pensano i diretti interessati? Una risposta arriva da Jonathan Warner, director di Anthem che in un'intervista pubblicata ...

Gli sviluppatori di Void Bastards parlano delle lezioni apprese da BioShock e System Shock 2 : In un'intervista con DualShockers, i creatori di Void Bastards, Blue Manchu, hanno parlato dei meccanismi, dei pensieri e delle azioni alla base della creazione e dello sviluppo del gioco. In una delle domande, è stato chiesto a Jonathan Chey (co-fondatore di Irrational Games e lead programmer / designer di Void Bastards) di parlare dell'ispirazione e delle lezioni che ha appreso dallo sviluppo di BioShock e System Shock 2 durante la creazione ...

Far Cry New Dawn : Gli sviluppatori svelano qualche dettaglio sulle gemelle Mary e Lou : Come molti di voi sapranno, ai The Game Awards alcuni giorni fa Ubisoft ha rivelato il prossimo Far Cry, Far Cry: New Dawn, ambientato in un paesaggio apocalittico post-nucleare, sarà il sequel diretto ad uno dei finali di Far Cry 5. Come solitamente accade con Far Cry, anche il reveal trailer per New Dawn ha focalizzato l'attenzione principalmente sugli antagonisti del gioco, le sorelle gemelle conosciute come Mary e Lou, che sono i leader di ...

Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria : Gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app : A sole poche ore fa risale la notizia della rimozione di alcune applicazioni dal Google Play Store. Queste app sono coinvolte in una […] L'articolo Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria: gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app proviene da TuttoAndroid.