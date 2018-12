GLI EROI DEL NATALE Dal Vangelo agli animali | il cartoon che ricorda la nascita di Gesù

La vita portata sulla Terra daGLI asteroidi? Qualche conferma : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

L’asteroide di Natale sfiora la Terra - il più vicino deGLI ultimi 400 anni : Approfittando della breve assenza della “Cometa di Natale“ 46P/Wirtanen, un asteroide ha salutato la Terra, effettuando il passaggio più ravvicinato di un “sasso spaziale” degli ultimi 400 anni: 2003 SD220 ha “sfiorato” il nostro pianeta passando alla distanza di 2,9 milioni di km. E’ stato un passaggio di tutta sicurezza e la distanza ha consentito di catturare immagini radar della sua superficie che ...

DROGA - SPACCIA EROINA AL MATRIMONIO/ Nasconde dosi in un'aiuola e si confonde tra GLI invitati : arrestato : DROGA, SPACCIA EROINA al MATRIMONIO: Mestre, 25enne Nasconde dosi in un'aiuola ed entra in municipio per provare a confondersi tra gli invitati. arrestato.

Spider-Man diventa il gioco di supereroi venduto più velocemente neGLI USA : L'esclusiva PS4 Marvel's Spider-Man è andata benissimo sul mercato dal suo lancio a settembre e il gioco è ora diventato il titolo di supereroi venduto più velocemente negli Stati Uniti, riporta Wccftech.L'analista Mat Piscatella ha fornito un'occhiata ai dati di vendita NPD di novembre e ha confermato che il titolo è il gioco di supereroi venduto più rapidamente negli USA. Dato che il gioco è un titolo open-world di alta qualità, questi ...

GLI asteroidi salveranno la terra dal disastro ambientale - : Economia extraterrestre I ricercatori ritengono che molto presto l'umanità dovrà cercare fonti extraterrestri minerali, che contengono rari elementi che vanno esaurendosi: oro, cobalto, ferro, ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno deGLI eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...

Astronomia - analogie tra GLI asteroidi Bennu e Ryugu : quest’ultimo è troppo roccioso - a rischio il touchdown della sonda Hayabusa2 [FOTO] : 1/5 Credit: JAXA ...

Capitan Venezia e GLI altri supereroi che salveranno l’Italia : È possibile far entrare l’ideologia sovranista nel mondo del fumetto, magari con un sorriso piuttosto che con un grugnito? Si scherza, ma l’impressione è che una nuova serie made in Italy – intitolata manco a dirlo Capitani italiani – segni un cambio di passo impensabile fino a qualche anno fa. Probabilmente le intenzioni dell’associazione culturale VeneziaComix – attiva da oltre dieci anni nella promozione del settore e ...

Milano - carabinieri arrestano padre violento - fiGLIo di 8 anni scrive : 'Siete supereroi' : Un paio di giorni fa i carabinieri della Compagnia Porta Magenta di Milano hanno ricevuto un biglietto di ringraziamento molto speciale. 'Siete dei supereroi fantastici', si legge nelle poche righe scritte in stampatello, 'salvate tutto il mondo, a volte anche sparando e parlando'. Il messaggio, che ha commosso l'intero Comando, è stato consegnato da un bimbo di soli 8 anni che, da quando era piccolo, è stato costretto, con la sorellina, a ...

Il papà picchia la mamma. E il fiGLIo di 8 anni ringrazia i carabinieri : "Siete i miei super eroi" : Un pregiudicato marocchino di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano per maltrattamenti nei confronti della moglie, una cittadina italiana 26enne che, come riportato dall'Ansa, ha raccontato di aver subito violenze davanti ai figli fin dal 2012.Intorno al primo pomeriggio di ieri, la ragazza avrebbe trovato il coraggio di chiedere aiuto, chiamando i carabinieri ai quali avrebbe raccontato di essere stata picchiata e segregata in ...

Carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma - il fiGLIoletto li accoGLIe così : 'Siete super eroi' : 'Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e parlando. Siete dei super eroi fantastici. Ciao!'. così ha scritto un bimbo di 8 anni dopo che il padre marocchino di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Milano, per ...

Milano - i carabinieri arrestano il padre violento e il fiGLIo scrive : "Supereroi" : Da anni vedeva il padre picchiare la sua mamma, così quando i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un bambino milanese di 8 anni ha sentito il bisogno di scrivere un commovente biglietto di ...

Mercurio - la luna e GLI asteroidi. Parte la corsa ai segreti spaziali : Guardiamo alle stelle, guardiamo al mondo di fuori così complicato da capire e ci sentiamo piccoli e invincibili. La diretta dell'atterraggio su Marte della sonda spaziale Insight ci ha lasciati incollati davanti alle televisioni. Con un selfie, Marte è riuscito a rientrare nelle nostre case e adesso il futuro nello spazio sembra riaccendersi di luce rossa. A sei anni dall'atterraggio del rover Curiosity, dopo che otto volte che nella storia ...

Oumuamua - altro che asteroidi. GLI alieni sono già sulla Terra : Un oggetto extragalattico, una specie di sigaro interstellare, ha recentemente fatto la sua comparsa nell’ambito del nostro sistema solare e, rapido come è venuto se ne è allontanato, lasciando dietro di se molti dubbi e le ardite ipotesi d’un gruppo di scienziati in servizio presso un osservatorio alle Hawaii, che hanno interpretato questo oggetto come un possibile messaggero, “Oumuamua” appunto nella lingua isolana, ovvero un artefatto ...