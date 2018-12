Giorno di Natale | Oggi in TV | I Migliori Film in onda il 25 dicembre 2018

Incidente a Castellamonte il Giorno di Natale : muore un 25enne - ferita la donna che era con lui : Dramma in provincia di Torino: il giovane era a bordo di una Citronen quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Nel terribile impatto il giovane ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorritori. ferita una donna che era a bordo del veicolo ed un uomo che si trovava nella carreggiata opposta.Continua a leggere

Uomini e donne - Andrea Cerioli e lo straziante messaggio a papà nel Giorno di Natale : 'Oggi devo dirti che...' : Tempo di bilanci per Andrea Cerioli, tronista di Uomini e donne, che ha vergato un lungo post su Facebook in cui parla del rapporto con suo padre , Andrea ha perso la mamma, rispetto a papà ha un ...

Up & Down : lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini - il Giorno di Natale su Italia 1 : Il giorno di Natale, martedì 25 dicembre 2018, su Italia 1 in prima serata, andrà in onda Up & Down, lo spettacolo teatrale realizzato da Paolo Ruffini con la partecipazione della compagnia teatrale Mayor von Frinzius.Per questo spettacolo, l'attore, regista e conduttore livornese ha condiviso il palco con quattro giovani attori con la Sindrome di Down, un ragazzo affetto da autismo ed un attore in sedia a rotelle. La regia dello ...

Nadia Toffa - vigilia in ospedale : «Ma Natale resta un Giorno speciale» : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa non finisce mai di stupire. La giornalista delle Iene, che da oltre un anno sta combattendo contro la sua malattia, si conferma campionessa di coraggio, pure sotto le feste: «Ciao miei cari, alla vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia», scrive su Instagram postando una foto attaccata ...

Mediaset - Gerry Scotti è il re del Biscione : anche nel Giorno della vigilia di Natale... : In onda c'è sempre lui, Gerry Scotti, reginetto di Mediaset. anche alla vigilia di Natale. Come da tradizione, su Canale 5 andrà in onda il Concerto di Natale in Vaticano e a condurre sarà proprio lui, Gerry Scotti, accompagnato da una serie di artisti italiani e internazionali come Anastacia, José

Fabrizio Corona - i ladri gli svaligiano la casa e lui è furioso : “Anche il Giorno di Natale questi grandissimi pezzi di m***a” : Dopo l’aggressione nel bosco della droga di Rogoredo e l’attacco hacker al suo nuovo giornale online, anche i ladri in casa. Non è un periodo tranquillo per Fabrizio Corona che ha raccontato nelle sue storie di Instagram di aver trovato la casa di Milano tutta a soqquadro al suo rientro questa notte. “Anche il giorno di Natale come regalo questi grandissimi pezzi di m***a mi sono entrati in casa”, dice l’ex re dei ...

NBA - il calendario e gli orari delle partite del Giorno di Natale. Come vederle in tv e streaming : che 25 dicembre! : Il classico appuntamento con le partite di Natale della NBA si rinnoverà anche quest’anno. Vedremo, tutti di fila, cinque incontri in altrettante famose arene degli Stati Uniti, con partenza da un luogo d’eccezione: il Madison Square Garden di New York. Ognuna delle partite in questione ha i suoi motivi d’interesse: Knicks-Bucks è il Madison, ma anche Giannis Antetokounmpo; Rockets-Thunder riporta alla mente una sfida che ha ...

