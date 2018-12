Genova | la città alla messa di Natale vicino ai monconi del Ponte Morandi

Cittadini si nasce : da oggi a Genova la dichiarazione di nascita direttamente in ospedale| : I genitori potranno rendere la dichiarazione di nascita in ospedale subito dopo la nascita del figlio, con il rilascio del codice fiscale nel minor tempo possibile

Il Fiat 500 Club di Garlenda a Genova : "Vicini alla città dopo la tragedia del Morandi" : ... uno dei quartieri più colpiti dal crollo del ponte Morandi di Genova : sono i membri dello storico Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, che a oggi conta 21mila soci in tutto il mondo. ...

Assoferr - Confetra e Confindustria per Genova : il "Forum Pietrarsa 3" nella "città ferita" : Il punto degli imprenditori del settore del trasporto cargo ferroviario sugli investimenti e sugli incentivi del loro settore. In particolare sulla "Cura del Ferro" che negli ultimi anni diversi ...

A Genova in scena la Smart Week : focus su Città sostenibile e E-Mobility : Genova Città sostenibile: è partita lunedì 19 Novembre la IV edizione di Genova Smart Week , una settimana di incontri tavole rotonde, conferenze ed iniziative dedicate a Smart City , Economia Circolare ed E-Mobility . Evento che si chiude oggi, sabato 24 Novembre, e che è divenuto ormai una consuetudine nella Città della Lanterna. L'iniziativa promossa dall' Associazione Genova ...

Sampdoria - Ferrero sul derby : “Spero porti un sorriso a Genova - la città si rialzerà” : Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è pronto al derby della Lanterna di domenica prossima. La città è ancora scossa da quanto avvenuto nello scorso agosto e la partita tra rossoblu e blucerchiati può essere d’aiuto per staccare per un’ora e mezza dalle problematiche che attanagliano la città ligure: “Mi auguro che il derby possa portare un sorriso a tutti i cittadini di Genova, ma sono sicuro che ci rialzeremo. ...

CDP - Fincantieri - FS - Snam - Terna a supporto della città di Genova : ... *anche attraverso il rafforzamento delle aree portuali e del sistema di trasporto locale *e favorendo l'intermodalità, elementi cruciali per il rilancio dell'economia di tutta l'area ligure.

Dl Genova - Toninelli : 'Pugno alzato per la gioia per la città' : Torna sulle polemiche per il suo pugno alzato ieri in Aula dopo l'approvazione del decreto Genova , il ministro Danilo Toninelli. " Sono orgoglioso . Se un giornale di Berlusconi mi attacca vuol dire ...

Dl Genova : Bonafede - condono Ischia? Norma necessaria per cittadini : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Su Ischia abbiamo già detto quello che dovevamo dire: abbiamo già spiegato che si tratta semplicemente della possibilità di potere definire pratiche pendenti da 15 anni, per permettere allo Stato di potere finanziaria la ricostruzione di case gravemente danneggiate da

Dl Genova - Conte : governo al vostro fianco - la città si rialza : Roma, 15 nov., askanews, - 'Il decreto Genova è legge. Avevo promesso che non avrei mai abbandonato la città in ginocchio. Il governo è al vostro fianco, Genova si rialza'. Lo scrive sui social il ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5s e Lega : “Tengono in ostaggio una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Genova - tre mesi dalla tragedia. La città piange tra decreto in ritardo e tempi di ricostruzione incerti : A tre mesi dal disastro di Ponte Morandi , 14 agosto, 43 morti, Genova è ancora lì senza decreto , se tutto va bene arriverà questa sera, , con i resti del ponte da demolire, una viabilità cittadina ...

Black Friday Genova 2018 : iniziative in città - negozi aderenti e offerte nei centri commerciali : Nell’articolo di oggi vedremo come il Black Friday 2018 si adatterà perfettamente alla città di Genova. Scopriremo insieme le iniziative della città, i negozi che sono aderenti agli sconti del Black Friday e tutte le offerte dei centri commerciali che potrete trovare. Continuate a leggere per non perdervi nulla! Black Friday Genova 2018: negozi aderenti È ormai risaputo come la data del Black Friday di quest’anno cada di venerdì 23 novembre. In ...

Dl Genova : Fraccaro - schiaffo Pd a città : Oltre due settimane di esame in Commissione e una settimana in Aula hanno garantito un dibattito ampio e approfondito, rinviare l'ok al dl significa fare mera speculazione politica. Apprezziamo l'...