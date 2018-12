Friends | nella trama c' è un errore clamoroso | lo hanno scoperto 14 anni dopo la fine

David Schwimmer di Friends diventa una spia nella nuova sitcom Intelligence e la reunion è sempre più improbabile : David Schwimmer di Friends è in procinto di debuttare in un nuovo ruolo: l'indimenticato interprete di Ross Geller sarà una nuovissima serie comica di Sky One, Intelligence, negli inediti panni di una spia. La star si unirà all'attore e comico britannico Nick Mohammed (Christopher Robin) nella miniserie in sei parti, che sarà ambientata nel quartier generale delle comunicazioni governative del Regno Unito (GCHQ) a Cheltenham, come rivelato in ...