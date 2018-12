Freestyle | i convocati dell’Italia dello slopestyle per il raduno di Livigno Sette

oasport

(Di martedì 25 dicembre 2018) La Nazionale italiana disi ritroverà aper undal 27 al 29 dicembre: il direttore sportivo Cesare Pisoni ha chiamatoazzurri dando vita così ad un allenamento che comprende i gruppi di Coppa del Mondo, Coppa Europa e alcuni giovani molto interessanti.Di seguito l’elenco completo deiazzurri: Silvia Bertagna, Igor Lastei, Emanuele Canal, Filippo Levis, Ian Rocca, Leonardo Donaggio ed Elisa Nakab. A seguire gli azzurri asarà il tecnico Valentino Mori, che guiderà la compagine italiana verso i prossimi impegni.Si ricomincerà a gareggiare nell’anno solare 2019: la Coppa del Mondo ripartirà da Font Romeu il 10 gennaio, mentre per la Coppa Europa bisognerà attendere esattamente una settimana in più, ovvero il 17 gennaio, quando è in programma la tappa ...