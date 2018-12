Francesco the fantastic!

Francesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni : in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici : Francesco Renga parteciperà all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Aspetto che torniprosegui la letturaFrancesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni: in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici pubblicato su TVBlog.it 21 dicembre 2018 23:38.

Golf - Francesco Molinari premiato dalla BBC : World Sport Star of the Year! Primo italiano a ricevere il riconoscimento : Arriva un altro prestigioso riconoscimento per Francesco Molinari, reduce da una fantastica stagione in cui ha vinto l’Open Championship (Primo italiano a trionfare in un Major) ma anche la Ryder Cup, risultando il migliore Golfista europeo in circolazione. Chicco ha infatti vinto il “World Sport Star of the Year 2018”, il premio assegnato dalla BBC: il network britannico ha deciso di assegnare il titolo al piemontese per i ...

Golf – La BBC premia Francesco Molinari : l’azzurro nominato “World Sport Star of the Year 2018” : Francesco Molinari nominato World Sport Star of the Year 2018 dalla BBC. Le parole del Golfista azzurro dopo lo splendido riconoscimento Proseguono i riconoscimenti per Francesco Molinari a coronamento del suo straordinario 2018. Dopo la nomina “Golfista dell’Anno 2018” e Membro Onorario da parte dell’European Tour, per il campione azzurro arriva anche il prestigioso premio della BBC come “World Sport Star of the Year 2018”. “Non riesco ...

Francesco Molinari 'World sport star of the year 2018' della Bbc : Dopo la nomina 'Golfista dell'Anno 2018' e Membro Onorario da parte dell'European Tour, per il campione azzurro arriva anche il prestigioso premio della BBC come 'World sport star of the year 2018'. '...

Chiesa : Theobald - da papa Francesco primo passo necessario ma non sufficiente : Padova, 22 nov. (AdnKronos) - "Gli abusi sessuali, commessi da alcuni membri del clero, e dissimulati da altri, che hanno un potere di fatto e un potere giuridico, conducono alla distruzione attraverso i criteri della credibilità dell’istituzione ecclesiale (che si sarebbe voluto proteggere) e della