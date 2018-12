Fondi per scuola mestieri a Carate Brianza e recupero gasometri area Polimi

Trump : avanti shutdown fino a quando non ci saranno i Fondi per il muro con il Messico : Donald Trump ha ribadito che lo " shutdown " non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. "Non so quando il governo riaprirà. ...

Trump : "Lo shutdown continua fino a che non ci sono i Fondi per il muro" : "Stanno aumentando i tassi d'interesse troppo velocemente, pensano che l'economia sia così buona ma ritengo che se ne accorgeranno presto" che non è così, ha affermato. Quanto agli investitori, ...

USA - Trump : lo shutdown “continua finché non saranno assicurati i Fondi per il muro” : Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito oggi che lo “shutdown” (il blocco parziale delle attività federali) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico: Trump ha reso noto che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. L'articolo USA, Trump: lo shutdown “continua finché non saranno ...

Manovra - l'Italia taglia i Fondi all'Onu per 32 milioni all'anno : Siamo gli ottavi finanziatori al mondo, prima ancora di Russia, 75 milioni, e Canada, 71 milioni,. ll secondo canale di finanziamento è quello relativo alle missioni di pace, per cui l'Italia ...

Manovra - tagliati Fondi a Onu per 32 Mln : 11.30 Il testo della Manovra approvata dal Senato contiene un taglio del contributo all'Onu previsto dalla Legge 848 del 1957. L'Italia verserà 35,3 mln in meno nel 2019 e 32,3 mln in meno a decorrere dal 2020. Il ministero degli Esteri provvederà "agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di ...

Fondazione BancoNapoli - Fondi per arte e welfare : pronto il bando : ... tornerà presto a erogare fondi per il terzo settore, dopo il congelamento di quest'attività imposta dalle cose e soprattutto dal ministero dell'Economia per tutto l'anno in corso. Da Palazzo Ricca ...

Anche il governo si vergogna del taglio ai Fondi per gli orfani di femminicidio : Nell'immenso disastro economico e istituzionale rappresentato dalla legge di bilancio, non è moralmente marginale la vicenda del fondo per le famiglie affidatarie dei bambini orfani di femminicidio, che è stato ridotto a meno di un terzo da quel governo che si era pubblicamente impegnato a finanziarlo per dieci milioni di euro.Proprio noi avevamo chiesto 10 milioni, una bazzecola in mezzo a nefandezze e sprechi di questa Manovra. ...

Sì agli emendamenti per i Fondi a sostegno del settore agricolo : Trecentomila euro per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica , canidi, , 500.000 euro per i danni e i mancati introiti in castanicoltura e olivicoltura e il 20% degli introiti ...

La voce della Politica bloccati i Fondi per la Diga del Rendina : La Lega in Basilicata mantiene un altro impegno assunto. Circa tre mesi fa, era stato consegnato a Roma ad Armando Siri, presso il Ministero delle Infrastrutture, un dossier sull'annosa questione ...

Manovra - in maxiemendamento Fondi per metropolitana e buche Roma : Nel maxiemendamento alla Manovra spuntano anche fondi per Roma: 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana e 60 milioni in due anni per il ...

Niente Fondi per il muro con il Messico : Trump non firma la legge. Governo in shutdown : Washington - Dalla mezzanotte il Governo americano è in 'shutdown'. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme , perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. ...

Tra i Fondi statali non ci sono i soldi per il muro con il Messico : Trump non firma. Governo in shutdown : Dalla mezzanotte il Governo americano è in “shutdown”. Significa che le attività non essenziali dello stato sono ferme, perché il Congresso non ha stanziato i fondi per finanziarle. Questo è successo perché il presidente Trump non ha accettato di firmare la legge che avrebbe fornito le coperture necessarie, perché non conteneva 5,7 miliardi di doll...

Infrastrutture - intesa su Fondi per sviluppo da parte degli enti locali : Raggiunto l'accordo , in Conferenza Unificata, su due decreti che stanziano 200 milioni di euro per la progettazione, su più anni, di Infrastrutture da parte degli enti locali . A darne notizia, il ...

Come cambiano le pensioni : meno Fondi per quota 100 e stangata da 2 - 5 miliardi : Da una parte si riduce il fondo per l'introduzione della quota 100 per anticipare la pensione. Dall'altra si levano 2,5 miliardi in un triennio ai pensionati tra contributo di solidarietà (il cosiddetto taglio alle pensioni d'oro) e mancato adeguamento dell'assegno all'inflazione per riceve più di 1.500 euro al mese. Cosa cambia con l'ultima versione della manovra.Continua a leggere