Fermenti lattici vivi | cosa sono e dove trovarli

Influenza e probiotici : i Fermenti lattici inutili contro i virus intestinali : Una ricerca condotta da Elizabeth Powell, specialista pediatra di pronto soccorso presso l’ospedale pediatrico Lurie Children’s e docente della Northwestern University Feinberg School of Medicine, i cui risultati sono stati pubblicati sul “The New England Journal of Medicine”, ha indagato sugli effetti dei probiotici, fermenti come il Lactobacillus rhamnosus, molto usati per risolvere le influenze intestinali che ...