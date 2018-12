Eventi natalizi | ecco le iniziative del 26 dicembre a Brescia

Foggia - 50 Eventi per lo shopping natalizio : Siamo profondamente convinti, inoltre, che la nostra offerta sia un importante moltiplicatore per l'economia, specie quella che ruota attorno agli esercizi commerciali, ed un attrattore significativo ...

Presepi viventi e villaggi natalizi la fanno da padrona in questa domenica ricca di Eventi e iniziative in Granda : Ad Alba , nei quattro weekend di dicembre che precedono il Natale, 11esima edizione delle Notti della Natività, celebra il Natale attraverso spettacoli di danza, musica, arte circense e allestimenti ...

In Provincia di Savona - una domenica carica di Eventi natalizi : ALBENGA , domenica 23 dicembre inaugurazione in piazza Trincheri dell'installazione artistica 'Sospensioni', progettata dall'artista ingauna Barbara Furfari . Si tratta di un pianoforte sospeso a ...

Ecco gli Eventi natalizi in provincia di Trapani : Giostre, artisti di strada, laboratori di cucina per bambini a cura del Centro di Cultura Gastronomica 'Nuara', giocoleria, spettacoli col fuoco e la diligenza di Babbo Natale a traino di un cavallo ...

Lettomanoppello - Eventi natalizi 2018 : il programma : ... la Tombolata di Beneficenza della Pro Loco che sarà presente in diversi eventi , la banda dei Babbi Natale e la sorpresa di Natale a cura dell'Adv Spettacoli il 24 dicembre, lo Xmas Jumper Day il 26 ...

Castellammare - 'Natale a Stabia' - proseguono gli Eventi natalizi : stasera Magic Christmas alla Chiesa di Porto Salvo : proseguono gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Castellammare . Anche se alcuni sono stati rinviati a causa delle condizioni meteo proibitive, quest'oggi sono in programma due spettacoli che intratterranno gli stabiesi. Il primo è Magic Christmas , un evento itinerante che sta toccando diversi quartieri della città e che oggi pomeriggio andrà in scena nella Chiesa di Porto ...

Caulonia - cartellone natalizio ricco di Eventi : L'amministrazione, proseguendo nella scia degli ultimi eventi , intende valorizzare le antiche tradizioni e dei sapori tipici, corollario di ottima musica e tanti spettacoli per vivere insieme e con ...

Sicurezza - dal prefiltraggio alle barriere : Viminale studia nuove norme per Eventi natalizi dopo attentato di Strasburgo : prefiltraggio, transenne e barriere anti-intrusione, appositi spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. La circolare è ancora nelle stanze del Dipartimento di pubblica Sicurezza e potrebbe ancora essere ammorbidita, rivista e aggiustata. Ma di certo presto sarà sulle scrivanie di prefetti e questori, portando nuove direttive da seguire in occasione degli appuntamenti programmati in vista delle festività natalizie. Fiere, ...