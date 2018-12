Euro | l’Italia perde potere d’acquisto Ma non è colpa della moneta unica

Draghi : dall’Euro più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi. «Orgoglioso di essere italiano» : L’euro e il mercato unico hanno portato più vantaggi che costi all’Europa, assicurando i benefici della globalizzazione e dell’apertura dei mercati ma al tempo stesso proteggendo i Paesi più vulnerabili e i cittadini. Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi parlando al Sant’Anna di Pisa, con parole tese a smentire le tesi dei «presunti vantaggi della sovranità monetaria». Draghi ha anche sottolineato il ...

Il budget dell’Eurozona e gli interessi dell’Italia : Nonostante i dubbi (sulla opportunità di uno scontro frontale con l’Europa) manifestati da alcuni esponenti del governo italiano, i capi politici di quest’ultimo continuano a fare la...

In diciotto contro l’Italia - l’Eurozona si rafforza : Finora le scelte di politica di bilancio del governo italiano sono state discusse per le loro conseguenze sull'economia e la politica del nostro Paese. Al Consiglio dei ministri finanziari dell’Eurozona, la richiesta di una revisione della nostra proposta di bilancio verrà reiterata. In questo dibattito, tuttavia, è sfuggito l’altro versante del problema. Ovvero cosa succederà in Europa, se il nostro governo insisterà nella ...

In Europa l’Italia cerca il dialogo : Esso propone di costituire a Bruxelles un Gruppo di lavoro ad alto livello che invii il messaggio ai cittadini europei che l’Unione sta esaminando i modi per completare l’architettura...

«Lezione» all’Italia : i 9 Paesi dell’Euro con un surplus di bilancio : Mentre l'Italia si indebita sempre più, gli altri Paesi della zona euro non solo riducono il loro indebitamento, ma spesso incredibilmente registrano un attivo di bilancio. Secondo le statistiche e le previsioni pubblicate dalla Commissione europea nove Paesi dell'unione monetaria chiuderanno il 2018 con un surplus nelle loro finanze pubbliche (compresa la spesa per gli interessi sul debito)...

Crescita - interessi - deficit : i numeri che isolano l’Italia in Europa : La manovra italiana va in controtendenza rispetto ai programmi di bilancio degli altri 18 Paesi dell’Eurozona. E i numeri aiutano a spiegare l’isolamento che il ministro dell’Economia Tria si trova ad affrontare. Ora il titolare dei conti italiani lavora alla risposta da mandare alla Commissione entro il 13 novembre. Ma è il confronto con i piani dei conti di tutti gli altri Paesi dell’area euro a misurare la ...

Eurogruppo - i ministri Ue con la Commissione : «L’Italia cambi la manovra» : Nella riunione dei ministri delle Finanzedell’area euro Tria dovrà difendere la manovra italiana ma i governi sembrano tutti intenzionati a fare quadrato intorno alla Commissione europea, pur lasciando aperta la porta del dialogo...

Se il braccio di ferro con l’Europa si ritorce contro l’Italia : Un'ammonizione tira l'altra: se un giorno arriva il cartellino giallo dell'Istat che attesta lo stop alla crescita dell’Italia nel terzo trimestre dopo tre anni positivi, ecco, il...

Le banche piegano Piazza Affari - spread sopra 290. Oggi Eurogruppo sull’Italia : Borse europee senza azzardi all'avvio settimanale delle contrattazioni e alla vigilia delle elezioni americane di medio termine. Dopo una ottava molto brillante sul mercato azionario, i listini ripartono in sostanziale equilibrio ma Milano è in flessione complice la correzione di alcuni titoli bancari a cominciare da Bper e da Intesa Sanpaolo su cui Goldman Sachs ha portato la raccomandazione a "vendere"...

Kurz (Austria) e Rutte (Olanda) avvertono l’Italia : alto debito un pericolo per l’Europa : Conte è a Bruxeles, dove sta partecipando al Consiglio europeo. Sul giallo del decreto fiscale, il capo del Governo ha spiegato che tra 5 Stelle e Lega non c’è «nessuna frattura». «Venerdì sarò a Roma, lo controllerò articolo per articolo e andrà al presidente», ha aggiunto...