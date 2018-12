Etna - riapre l’aeroporto di Catania dopo le scosse di terremoto : Etna, riapre l’aeroporto di Catania dopo le scosse di terremoto Dalle 13 scalo pienamente operativo, dopo la chiusura di ieri per la nube di cenere. Dalle 8.32 di oggi non si registrano nuove scosse nell'area. Gli esperti però avvisano: vulcano non ancora "stabilizzato". Coldiretti: allarme per produzione di agrumi e ...

