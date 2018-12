Eragon film stasera in tv 25 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di martedì 25 dicembre 2018)è ilin tv martedì 252018 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVMa prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTEDA VEDERE A NATALEDISNEY NATALIZI TUTTO SUL #NATALEin tv:e scheda GENERE: Fantasy ANNO: 2006 REGIA: Stefen Fangmeier: Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Djimon Hounsou, Garrett Hedlund, Gary Lewis, Alun Armstrong, Jaymes Butler, Steven Spiers, Ágnes Bánfalvy, Joss Stone, Caroline Chikezie, Christopher Egan, Tamsin Egerton, Kimo Keoke, Nils ...