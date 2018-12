Energia green col Progetto Italia : Transizione energetica ed economia circolare. La rotta di Eni verso un futuro low carbon passa anche attraverso il Progetto Italia che prevede la realizzazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili utilizzando aree industriali di proprietà. L’ Energia generata verrà prevalentemente utilizzata per l’auto consumo dei siti industriali Eni e immessa in rete. Nella prima fase del Progetto sono stati individuati 400 ettari di terreno ...

Energia - svolta ‘green’ in Sicilia : arriva il decreto carbuanti : Carburanti alternativi in tutti i nuovi impianti di distribuzione e passaggio dalla Regione ai Comuni delle competenze per la procedura di apertura di alcuni impianti. Sono queste in estrema sintesi le novità contenute nel decreto carburanti firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. Il decreto, che recepisce le più recenti novità legislative nazionali in tema di presenza di più tipologie di ...