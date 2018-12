E adesso sotto con il derby Il Natale si celebra a Varese

Elena Santarelli sotto accusa/ Dopo il tumore del figlio Giacomo solo polemiche : 'anche per le calze adesso !' : Elena Santarelli sotto accusa , Dopo il tumore del figlio Giacomo solo polemiche sui social e adesso? 'anche per le calze adesso!'

Dall’Osso sotto shock!! Tajani (Forza Italia) : “ adesso dentro il M5S c’è una falla” : Dall’Osso sotto shock per i commenti ricevuti dopo il suo passaggio a Forza Italia. Tajani commenta: “Aperta una falla” “Non sotto valutiamo quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle”, afferma il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani nel suo intervento al convegno organizzato da Forza Italia per criticare la manovra di governo. “L’adesione al gruppo di Forza Italia di Michele ...

F3 - Sophia Floersch torna a casa : “ho festeggiato il mio secondo compleanno - adesso sotto con il 2019” : La tedesca ha postato sui social un messaggio con cui ha annunciato il suo imminente ritorno a casa Sophia Floersch torna a casa , a comunicarlo è la stessa pilota tedesca con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. A otto giorni dall’incidente avvenuto a Macao, la 17enne lascia l’ospedale per riabbracciare i suoi amici, riappropriandosi della propria vita dopo il terribile crash del 18 novembre. Queste le parole di ...

Inter - settimana di fuoco superata positivamente : adesso sotto con le conferme : Con il netto 3-0 a Roma contro la Lazio, l’Inter ha concluso una settimana particolarmente impegnativa su tutti i fronti. Prima dell’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali scrivevamo che i successivi tre impegni dei nerazzurri avrebbero dato prova di che piega potrà prendere la stagione in attesa dei verdetti finali di maggio. Bene, tenuto conto dei sei punti conquistati in campionato contro Milan e Lazio – il primo ...