Dopo l'Etna si risveglia anche lo Stromboli : eruzione in atto con lancio di lapilli : Dopo l'Etna, che nelle ultime 24 ore ha dato spettacolo con una intensa fase eruttiva, è la volta anche dello Stromboli. Il vulcano situato nelle Eolie ha risposto al grande vulcano catanese,...

Dopo l'Etna si risveglia lo Stromboli - allarme della Protezione civile : "I due vulcani sono collegati" : Dopo l'Etna si è riattivato il vulcano Stromboli. Una "coincidenza" che confermerebbe l'ipotesi che ci sia un collegamento tra i due vulcani. Il Dipartimento della Protezione civile ha quindi disposto il passaggio di livello di allerta da verde, che corrisponde all'attività ordinaria, al livello gia

Dopo l'Etna si risveglia anche Stromboli. Allerta passa da verde a gialla : l'Etna continua a sbuffare, e la terra a tremare. Ma anche Stromboli si è risvegliato sotto Natale.Due scosse di terremoto di magnitudo 3.4 a Biancavilla e di magnitudo 2.5 a Adrano sono state registrate dall'Ingv nel territorio etneo: l'Etna da ieri ha ripreso l'attività. Altre quattro scosse sono state invece registrate nell'ennese: due a Centuripe e due a Regalbuto. A Centuripe alle 14.39 la scossa è stata di magnitudo ...

Dopo l'Etna attività eruttiva anche per il vulcano Stromboli : ...Protezione civile - è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia e il Dipartimento Scienza ...

Etna - riapre l'aeroporto di Catania Dopo le scosse di terremoto | : Dalle 13 scalo pienamente operativo, dopo la chiusura di ieri per la nube di cenere. Dalle 8.32 di oggi non si registrano nuove scosse nell'area. Gli esperti però avvisano: vulcano non ancora "...

Etna - Dopo l’eruzione continua lo sciame sismico : terremoti anche nella notte di Natale : dopo l'eruzione dell'Etna, prosegue lo sciame sismico nel catanese: almeno cinque le scosse registrate nella notte di Natale nelle vicinanze di Zafferana Etnea. nella serata della vigilia, invece, si sono registrate anche scosse di magnitudo 4. L'aeroporto di Catania Fontanarossa è stato riaperto ma con limitazioni operative.continua a leggere

Le scuse di Miss Usa Dopo aver insultato le miss di Vietnam e Cambogia per il loro inglese : miss Usa Sarah Rose Summers ha chiesto scusa a H'Hen Nie e Rern Sinat - rispettivamente miss di Vietnman e Cambogia - con un video sul suo profilo Instagram dopo averle schernite in un altro video durante miss Universo. Nel video originale - postato da Valeria Morales, miss Colombia - si sentiva la Summers prendere in giro le due a causa delle loro difficoltà con l'inglese."È così carina. Finge di sapere così tanto ...

Vietnam - frana Dopo tempesta : 13 morti : 5.58 Uno smottamento dovuto alle forti piogge che hanno accompagnato una tempesta tropicale ha ucciso almeno 13 persone in Vietnam. Secondo la protezione civile della provincia di Khanh Hoa, circa 600 soldati sono stati mobilitati per la ricerca dei dispersi e per evacuare la popolazione dalle zone più a rischio La frana ha fatto crollare diverse case seppellendone gli occupanti in diversi villaggi della città turistica di Nha Trang. La ...