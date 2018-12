Donald Trump all' attacco dei dem | Solo nella Casa Bianca

Donald Trump - raptus di Natale in diretta col bimbo di 7 anni : "Babbo Natale? Ma dai" : "Sono tutto solo (povero me) alla Casa Bianca": Donald Trump si sfoga così di questo Natale che lo vede bloccato a Washington, lontano dal Sud. Lo shutdown che ha colpito gli Stati Uniti gli impedisce di partire per le vacanze in Florida, e per questo il presidente incolpa i Democratici in Parlament

Donald Trump ha chiesto a un bambino di 7 anni se crede ancora a Babbo Natale : Durante la Vigilia di Natale, il presidente degli Stati Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno risposto dalla Casa Bianca alle telefonate di alcuni bambini su Babbo Natale. Parlando con un bambino di sette anni di nome Coleman,

Donald Trump benedice il protettorato turco in Siria : Mattis firma l'ultimo, per lui amaro, ordine da capo del Pentagono, rivolto ai 2000 soldati di stanza in Siria: ritiratevi dalla Siria. Macron alza, inutilmente, la voce, mentre Erdogan, con la scusa della guerra all'Isis, si appresta a realizzare il "protettorato" turco di Idlib. Bashar al-Assad può anche gridare vittoria, ma la Siria, a quasi otto anni dall'inizio della guerra, è uno Stato fallito, un Paese in macerie, dove ...

Il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria e l’inaffidabilità di Donald Trump : Il presidente americano non si aspettava una reazione così forte alla sua decisione sulla Siria: è la lealtà verso gli alleati a essere chiamata in causa. Leggi

Attacco nazista alla euro stella euro di Donald Trump : Continua l'ondata di odio nei confronti del presidente americano Donald Trump. La sua stella sulla Walk of Fame è stata imbrattata con sangue finto e svastiche, e in questa zona è stato chiesto di ...

LeBron James lancia un avvertimento al basket americano e a Donald Trump : Sul campo, è sempre una star: nel paradiso del basket, nel campionato Nba, ha appena siglato una tripla doppia lanciando i suoi Lakers contro i Pelicans. Fuori dal campo, LeBron James è, se possibile, ancor più carismatico e diretto. Venerdì sera, sulla ribalta tv preferita, il LeBron James's The Shop sul canale HBO, quando il discorso è caduto sulle proteste dei giocatori NFL, puniti per essersi ...

Attacco nazista alla "stella" di Donald Trump : Continua l'ondata di odio nei confronti del presidente americano Donald Trump. La sua stella sulla Walk of Fame è stata imbrattata con sangue finto e svastiche, e in questa zona è stato chiesto di ...

Jim Mattis non segue più Donald Trump. Dal disimpegno Usa squilibri a catena in Medio Oriente : Il Generale contro il Presidente. Una rottura strategica, che svela uno scontro che non è solo di carattere operativo-militare, ma che investe la visione stessa del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. L'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Un pezzo da Novanta. Il capo del Pentagono, il generale Jim Mattis, lascia l'incarico alla fine di febbraio.General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after ...

Donald Trump - in Siria lo stesso tragico errore che Obama fece in Iraq : E neppure avra' i complimenti della sinistra interna e mondiale perche' abbraccia la stessa politica di disimpegno internazionale di Obama. I Democratici godono a vedere l'erratica politica di Trump ...

Donald Trump - in Siria lo stesso tragico errore che George Bush fece in Iraq : E neppure avra' i complimenti della sinistra interna e mondiale perche' abbraccia la stessa politica di disimpegno internazionale di Obama. I Democratici godono a vedere l'erratica politica di Trump ...

Jim Mattis non segue più Donald Trump - la strategia dei ritiri rende il mondo più insicuro : Per il generale Vincenzo Camporini 'seria incertezza per la Nato'. Secondo l'ambasciatore Giancarlo Aragona è 'un favore a Russia e Iran' in Medio Oriente

Vestito da contadino - Donald Trump festeggia il Farm Bill : Con un video postato sul suo profilo Twitter in cui canta Vestito da contadino , con tanto di forcone e cappello di paglia, Donald Trump ha celebrato la firma del Farm Bill. Il presidente americano ha ...

Siria - il tradimento "multiplo" di Donald Trump : Esulta Erdogan che ha la luce verde per "spianare" i curdi-Siriani. Scatta l'allarme rosso a Gerusalemme. Mentre per le forze curdo-Siriane è una "pugnalata alla schiena". E quel rompete le righe spiazza e irrita Parigi e Londra. "Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria", afferma Trump su Twitter, spiegando che la lotta all'Isis era "l'unica ragione di essere lì".Secondo il Wall Street Journal il ritiro è stato deciso da Trump ...

Spende 25mila dollari per dare il nome 'Donald Trump' a una nuove specie di verme : 'Avendo scoperto la somiglianza tra questo sorprendente e sconosciuto organismo e il leader del mondo - hanno spiegato dalla società alla Cnn - non abbiamo resistito al desiderio di acquistare il ...