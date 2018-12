Di Battista | il ritorno dell' anti-Salvini

SCENARIO/ M5s - la scommessa con Fico e Di Battista per il ritorno al voto - IlSussidiario.net : Se si dovesse tornare al voto non sarebbe facile per M5s riconquistare lo stesso consenso ricevuto a marzo. Toccherebbe agli "esclusi" provarci

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Chi esulta e chi trema per il ritorno di Di Battista : Sette mesi dopo l’inizio del sogno americano, il viaggio di formazione di Alessandro Di Battista sembra essere finalmente giunto al termine. “Torno a Natale, ho fatto il biglietto” aveva annunciato in un intervento registrato per la piazza di Italia a 5 Stelle, la kermesse che da ormai un lustro prova a tenere insieme le tante anime di un Movimento. Ma esiste ancora un minimo comun denominatore in grado di tenere insieme quei mondi così ...

Il ritorno del subcomandante Dibba : cos'ha imparato Di Battista in giro per il mondo : La povertà dignitosa del Sudamerica, la ricchezza in sovrappeso degli Usa. Le traversate, gli abbracci, gli incontri illuminanti. Non è un video di Manu Chao, ma il racconto social del viaggio di ...

Astro di ritorno. Alessandro Di Battista e le "fette di sovranità" : Alessandro Di Battista presto sarà di nuovo insieme a tutti noi. Dall'altro capo del mondo, garantisce di avere già prenotato il volo, il biglietto, per lui e famiglia, è già custodito nello zaino. Fa ritorno come ritrovata sesta stella del MoVimento, Astro di riserva, come altrove accade con il "ruotino" quando non c'è certezza di ritrovare la base. Lo ha annunciato alla piazza di Roma, un video ...